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07:38 (мск), источник: Informburo.kz

Пять самых востребованных профессий определили на рынке труда в Казахстане

Список с незначительным преимуществом возглавила сфера торговли.

Рынок труда Казахстана и предложения работы проанализировала платформа объявлений Olx.

В списке пяти самых востребованных сфер для трудоустройства оказались торговля, общепит, строительство и архитектура, транспорт и административные услуги.

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26% от общего числа из топ-5 размещено в разделе розничной торговли. Чаще всего здесь ищут продавцов-консультантов, помощников продавцов и кассиров. Есть вакансии на складе (грузчик, завскладом) и на выезде (торговый представитель). Неоспоримое преимущество — опыт работы практически никогда не требуется, работодатели готовы обучать новый персонал. Есть и возможность карьерного роста, например, до администратора магазина.

Традиционно высокой популярностью пользуются заведения общественного питания. В этой сфере размещено 24% вакансий и 18% резюме из числа топ-5. Самые востребованные позиции — официанты, повара, кухонные работники, администраторы заведений. В некоторые заведения требуются исполнители живой музыки.

Третьей по востребованности категорией стало строительство и архитектура. Здесь, в отличие от предыдущих разделов, ценится профессионализм и опыт. Преимущество будут иметь уже сложившиеся рабочие команды: многие вакансии предусматривают найм целых бригад. Найти работу в этом секторе услуг несложно: количество открытых вакансий по теме в два раза превышает количество размещённых резюме.

В категории транспорта число объявлений о поиске и предложении работы почти одинаково. В разделе вакансий чаще всего ищут водителей разных категорий и экспедиторов, но есть и работа, не связанная с машинами напрямую — офисный работник в транспортную компанию или грузчик.

Много доступной работы и в сфере административного обслуживания. Многие из этих вакансий подразумевают частичную занятость и подходят для студентов или тех, кто хочет найти подработку. Другие, такие как позиция офис-менеджера или оператора видеонаблюдения, требуют работы в режиме полного дня, зато часто не требуют опыта.

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