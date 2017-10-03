Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
20Референдум в Каталонии
07:37 (мск), источник: Sputnik

В преддверии зимы Мирзиёев взялся за коммунальщиков

Основное внимание уделяется многоквартирному жилищному фонду, объектам социальной сферы, обеспечению питьевой водой и электричеством, теплом, природным и сжиженным газом, снабжению углем, санитарной очистке.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне провел в Ташкенте совещание, посвященное коммунальному обслуживанию населения, а также состоянию подготовки отраслей экономики, многоквартирного жилья и объектов социальной сферы к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Центральным вопросом встречи стало обсуждение итогов мониторинга работы сферы, проведенной двумя специально созданными рабочими группами из числа представителей ряда министерств и ведомств.

Читайте также
Мирзиёев утвердил новую структуру министерства образования

Первой группой было изучено состояние дел в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской областях и Ташкенте, а второй группой — в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях.

«Основное внимание в ходе изучения было уделено многоквартирному жилищному фонду, объектам социальной сферы, обеспечению питьевой водой и электричеством, теплом, природным и сжиженным газом, снабжению углем, санитарной очистке и другим вопросам. На местах проведены встречи с населением, активистами махалли, представителями учреждений образования и здравоохранения, учтены высказанные ими предложения и требования», — отметили в пресс-службе президента.

Мониторинг показал, что согласно разработанной программе по подготовке многоквартирного жилищного фонда к осенне-зимнему сезону, произведен ремонт кровли домов, приведены в порядок подъезды и подвалы, построены детские площадки, вывезены бытовые отходы.

Кроме того, выполнены ремонтные работы в образовательных учреждениях, детских домах, больницах и на других социальных объектах. В отдаленные и не имеющие доступа к сетям газоснабжения населенные пункты доставлены в необходимом количестве баллоны с бытовым газом и уголь.

При этом Мирзиёев отметил необходимость критического пересмотра исполнения программ по подготовке к осенне-зимнему сезону, целевой и адресной реализации намеченных мер, эффективного использования средств, расширения применения энергосберегающих технологий.

«Работа в этом направлении должна проводиться не в разрезе областей и отраслей, а в масштабе каждой махалли и каждого дома», — подчеркнул президент.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Эргашев: исламский мир должен трансформироваться в новых реалиях
Узбекистанцам запретят использовать сотовые без регистрации IMEI-кода
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Москва обещает ответить в связи с захватом дипобъектов в США
«Исламское государство» выпустило заявление по Лас-Вегасу
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь