В преддверии зимы Мирзиёев взялся за коммунальщиков

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне провел в Ташкенте совещание, посвященное коммунальному обслуживанию населения, а также состоянию подготовки отраслей экономики, многоквартирного жилья и объектов социальной сферы к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Центральным вопросом встречи стало обсуждение итогов мониторинга работы сферы, проведенной двумя специально созданными рабочими группами из числа представителей ряда министерств и ведомств.

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Первой группой было изучено состояние дел в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской областях и Ташкенте, а второй группой — в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях.

«Основное внимание в ходе изучения было уделено многоквартирному жилищному фонду, объектам социальной сферы, обеспечению питьевой водой и электричеством, теплом, природным и сжиженным газом, снабжению углем, санитарной очистке и другим вопросам. На местах проведены встречи с населением, активистами махалли, представителями учреждений образования и здравоохранения, учтены высказанные ими предложения и требования», — отметили в пресс-службе президента.

Мониторинг показал, что согласно разработанной программе по подготовке многоквартирного жилищного фонда к осенне-зимнему сезону, произведен ремонт кровли домов, приведены в порядок подъезды и подвалы, построены детские площадки, вывезены бытовые отходы.

Кроме того, выполнены ремонтные работы в образовательных учреждениях, детских домах, больницах и на других социальных объектах. В отдаленные и не имеющие доступа к сетям газоснабжения населенные пункты доставлены в необходимом количестве баллоны с бытовым газом и уголь.

При этом Мирзиёев отметил необходимость критического пересмотра исполнения программ по подготовке к осенне-зимнему сезону, целевой и адресной реализации намеченных мер, эффективного использования средств, расширения применения энергосберегающих технологий.