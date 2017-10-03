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07:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморская прокуратура намерена вернуть к жизни здание бывшего ТГЭУ

Ведомство, которому помещения университета переданы в управление, объявило аукцион на оценку их состояния с начальной ценой 7 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 октября, PrimaMedia.

Электронный аукцион на право заключения договора по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению и приспособлению здания бывшего ТГЭУ по Океанскому проспекту, 19 (литера А) во Владивостоке для современного использования объявила прокуратура Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. Согласно документам закупки, исполнителю нужно будет предоставить чертежи коммуникаций, архитектурные обмеры и проект перепланировки. Начальная цена аукциона составляет 7,093 млн рублей.

Как подтвердил представитель прокуратуры, ранее здание бывшего университета было передано ведомству в оперативное управление. Однако информации о том, как оно будет использоваться в будущем, пока нет.

Согласно техническому заданию, в обязательный набор чертежей, который должен будет предоставить подрядчик, входят: генплан объекта М 1:500, архитектурно-строительные чертежи, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электрооборудование, автоматика, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение.

Кроме того, нужно будет предоставить архитектурные обмеры и комплексный эскизный проект, согласовать с заказчиком план перепланировки, продумать установку противопожарной системы и системы видеонаблюдения.

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