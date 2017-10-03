Приморская прокуратура намерена вернуть к жизни здание бывшего ТГЭУ
Ведомство, которому помещения университета переданы в управление, объявило аукцион на оценку их состояния с начальной ценой 7 млн рублей.
Ведомство, которому помещения университета переданы в управление, объявило аукцион на оценку их состояния с начальной ценой 7 млн рублей.
Владивосток, 3 октября, PrimaMedia.
Электронный аукцион на право заключения договора по разработке
Как подтвердил представитель прокуратуры, ранее здание бывшего университета было передано ведомству в оперативное управление. Однако информации о том, как оно будет использоваться в будущем, пока нет.
Согласно техническому заданию, в обязательный набор чертежей, который должен будет предоставить подрядчик, входят: генплан объекта М 1:500,
Кроме того, нужно будет предоставить архитектурные обмеры и комплексный эскизный проект, согласовать с заказчиком план перепланировки, продумать установку противопожарной системы и системы видеонаблюдения.