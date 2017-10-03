Ремонт затянулся: в Челябинске продлили закрытие движения троллейбусов

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске продолжаются работы по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе — в связи с этим троллейбусы будут ходить по временной схеме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ранее планировалось, что ремонтные работы на участке от улицы Трубников до улицы Рождественского в направлении центра города закончатся 2 октября. Однако ремонт затянулся. Теперь подрядчик планирует закончить работу в среду, 4 октября, поздно вечером.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

— вводится кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ»;.

— вводится маршрут № 20 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег» в прямом и обратном направлении;.

— троллейбусы № 10 направляются по маршруту «ул. Молдавская — ЧТЗ».

Мэрия просит пассажиров внимательней планировать поездки.