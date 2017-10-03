Прокуратура потребовала достроить долгострой на Левобережье
Дом должны были возвести еще год назад.
Дом должны были возвести еще год назад.
Прокуратура Кировского округа Омска проверила ООО «СибПромСтрой», которое является застройщиком многоквартирного дома на улице 3-я Любинская.
Как было установлено, дом строили на деньги покупателей: было заключено 137 договоров участия в долевом строительстве. Планировалось, что стройка закончится в 3-ем квартале 2016 года.
Прокуратура Омской области:
— Отсутствие действенных мер по завершению строительства дома повлекло нарушение срока введения его в эксплуатацию, а также нарушило права
Прокурор Кировского округа подал в суд иск, потребовав у «СибПромСтрой» закончить строительство дома. В число требований также вошло выполнить требования о страховании гражданской ответственности. Кировский районный суд полностью удовлетворил иск прокурора. Однако решение суда в законную силу еще не вступило.