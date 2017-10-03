Прокуратура потребовала достроить долгострой на Левобережье

Прокуратура Кировского округа Омска проверила ООО «СибПромСтрой», которое является застройщиком многоквартирного дома на улице 3-я Любинская.

Как было установлено, дом строили на деньги покупателей: было заключено 137 договоров участия в долевом строительстве. Планировалось, что стройка закончится в 3-ем квартале 2016 года.

Прокуратура Омской области:

— Отсутствие действенных мер по завершению строительства дома повлекло нарушение срока введения его в эксплуатацию, а также нарушило права граждан-участников долевого строительства на своевременное получение жилых помещений. Также, как сообщили в ведомстве, застройщик не застраховал гражданскую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договорам участия в долевом строительстве.