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08:25 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура потребовала достроить долгострой на Левобережье

Дом должны были возвести еще год назад.

Прокуратура Кировского округа Омска проверила ООО «СибПромСтрой», которое является застройщиком многоквартирного дома на улице 3-я Любинская.

Как было установлено, дом строили на деньги покупателей: было заключено 137 договоров участия в долевом строительстве. Планировалось, что стройка закончится в 3-ем квартале 2016 года.

Прокуратура Омской области:

 — Отсутствие действенных мер по завершению строительства дома повлекло нарушение срока введения его в эксплуатацию, а также нарушило права граждан-участников долевого строительства на своевременное получение жилых помещений. Также, как сообщили в ведомстве, застройщик не застраховал гражданскую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договорам участия в долевом строительстве.

Прокурор Кировского округа подал в суд иск, потребовав у «СибПромСтрой» закончить строительство дома. В число требований также вошло выполнить требования о страховании гражданской ответственности. Кировский районный суд полностью удовлетворил иск прокурора. Однако решение суда в законную силу еще не вступило.

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