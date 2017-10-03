Узбекские бизнесмены отправятся с ответным визитом в Татарстан
Во время недавнего визита в Узбекистан глава Татарстана поучаствовал в работе
Во время недавнего визита в Узбекистан глава Татарстана поучаствовал в работе
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В столице Татарстана Казани
По словам начальника отдела развития экспорта и привлечения иностранных инвестиций ташкентской городской
«В ноябре мы делаем ответный
Напомним, что во время трехдневного визита в Узбекистан с 23 по 25 сентября глава Татарстана посетил Самарканд, где возложил цветы на могилу первого президента Ислама Каримова и осмотрел основные достопримечательности города. Затем в Ташкенте он встретился с представителями татарской диаспоры и министром культуры Бахтиёром Сайфуллаевым, побывал на концерте татарстанских артистов.
Кроме того, Минниханов поучаствовал в работе
Они сошлись во мнении, что нужно активизировать и наполнить конкретикой плодотворное сотрудничество в сфере образования и академической науки, здравоохранения,