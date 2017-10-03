Узбекские бизнесмены отправятся с ответным визитом в Татарстан

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В столице Татарстана Казани 15—19 ноября пройдет узбекско-татарстанский бизнес-форум, для участия в котором приедут более 70 компаний из Узбекистана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам начальника отдела развития экспорта и привлечения иностранных инвестиций ташкентской городской Торгово-промышленной палаты Сергея Иващенко, это будет ответный визит после поездки главы Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан.

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«В ноябре мы делаем ответный бизнес-форум в Татарстане. Мы туда едем в рамках Казанской ярмарки, причем везем с собой малый и частный бизнес. К нам приезжали представители крупных компаний, занятых в сфере нефте- и газохимии и так далее. А мы, в свою очередь, везем в Казань компании, которые рискуют своими собственными деньгами. Они будут представлять такие направления деятельности, как текстиль, стройматериалы, швейная продукция и продовольствие», — рассказал в интервью Sputnik Иващенко.

Напомним, что во время трехдневного визита в Узбекистан с 23 по 25 сентября глава Татарстана посетил Самарканд, где возложил цветы на могилу первого президента Ислама Каримова и осмотрел основные достопримечательности города. Затем в Ташкенте он встретился с представителями татарской диаспоры и министром культуры Бахтиёром Сайфуллаевым, побывал на концерте татарстанских артистов.

Кроме того, Минниханов поучаствовал в работе бизнес-форума и встретился с премьер-министром Адбуллой Ариповым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы республик подчеркнули, что есть возможность уже в ближайшие годы увеличить объемы торговли между Узбекистаном и Татарстаном до 200−300 миллионов долларов.