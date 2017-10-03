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08:06 (мск), источник: Восток Медиа

Власти Хабаровского края поддержат восемь особых территорий региона

Они станут компактными центрами экономического роста.

Источник: Reuters

В правительстве Хабаровского края определили восемь территорий, которые станут компактными центрами экономического роста и получат особую поддержку. Представители власти разработали планы их развития. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на региональном совещании с главами органов местного самоуправления.

По информации ТАСС, этими центрами определили Ванинско-Советско-Гаванский промышленно-транспортный узел, Верхнебуреинский, Николаевский и Хабаровский, Вяземский и Амурский районы. В число особых территорий также вошли дальневосточная столица и Комсомольск-на-Амуре.

«В условиях ограниченности государственных ресурсов целесообразной становится поддержка компактных центров экономического роста. Поддержка будет оказана в том числе путём предоставления единой субсидии на комплексное развитие, одним главным распорядителем субсидии выступит минвостокразвития России», — озвучил Вячеслав Шпорт.

Губернатор также отметил, что предложил президенту страны Владимиру Путину новые меры по развитию Дальнего Востока на третьем Восточном экономическом форуме. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Вячеслав Шпорт считает, что необходимо внедрять комплексный подход к развитию регионов.

«Совместно с минвостокразвития России все субъекты Дальнего Востока определили компактные центры экономического роста и разработали комплексные планы по их развитию», — добавил губернатор.

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