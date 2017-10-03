Специалисты МЧС и «Екатеринбурггаза» вышли в рейды безопасности

Осенью жители массово включают отопительные приборы, возрастают риски пожаро- и взрывоопасности, сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаза» (входит в холдинг ГАЗЭКС).

В целях обеспечения безопасности в осенне-зимний сезон специалисты компании вместе с сотрудниками ГУ МЧС по Свердловской области отправились инструктировать жителей и проверять газовые приборы.

Накануне, 2 октября, рейд прошел в частном секторе по улице Водопьянова Железнодорожного района. В ходе рейда выяснилось, что большинство опрошенных домовладельцев пользуются газовым оборудованием с нарушениями.

Повсеместно жители прячут газопроводы и счетчики в кухонные шкафы, замуровывают трубы в стену, что запрещено правилами безопасного пользования газом. Еще одно выявленное в ходе рейда массовое нарушение — наличие электропроводов на газопроводах.

«Касание электропроводки газопровода создает опасную ситуацию, даже если это шнур от дверного звонка. Напряжение 220 Вольт, представляете, что может случиться, если вдруг закоротит? А если не обеспечен доступ к газопроводу и газовому оборудованию, то обслуживать их невозможно», — объясняет начальник службы домовых сетей производственного управления № 3 АО «Екатеринбурггаз» Александр Вялков. Специалисты отдела госпожнадзора по Железнодорожному району и «Екатеринбурггаза» проинструктировали потребителей, вручили памятки по газовой и электро-безопасности, напомнили телефоны экстренных служб: 104 и 101.