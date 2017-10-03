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08:18 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинск и Новосибирск с 3 октября связал прямой авиарейс

Компания S7 Airlines накануне объявила об открытии регулярных рейсов Новосибирск — Челябинск.

Источник: Reuters

Самолеты будут летать в Челябинск из аэропорта Толмачево по вторникам и четвергам, начиная с 3 октября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Вылет из Новосибирска в 21:40, приземление в аэропорту Челябинска в 22:05. В обратном направлении воздушное судно отправится в 22:45 и прибудет в Новосибирск в 03:00.

«Новые рейсы позволят пассажирам из Челябинска путешествовать с удобной стыковкой в аэропорту Толмачево по российским и зарубежным городам», — прокомментировал коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Рейсы будут выполнять современные лайнеры Embraer 170, вмещающие 78 пассажиров.

Добавим, что вчера вечером в Челябинск смогли вернуться более 400 южноуральских туристов, застрявших В Анталии по вине компании «ВИМ-Авиа». Отдыхающим в Турции пришлось задержаться почти на неделю из-за финансовых проблем перевозчика.

Туроператорам удалось решить с отелями вопрос об их проживании, поэтому люди чувствовали себя в создавшихся условиях достаточно комфортно.

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