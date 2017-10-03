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08:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Больше 50 алтайских бурёнок приехали в Хабаровский край

За десять дней дороги одна из них отелилась.

В сельхозпредприятие ООО «Колос» Хабаровского края привезли 55 бурёнок герефордской породы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», они должны усилить мясное направление.

«На предприятии планировали изначально приобрести 50, но в автовоз вошли 55. Кроме того, в процессе перевозки отелилась нетель и стала коровой. Везли поголовье специализированным автотранспортом. В нём предусмотрено содержание, кормление и поильная система. В дороге животные находились десять дней, все благополучно перенесли переезд. Живы, здоровы, лично сам осмотрел», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления сельскохозяйственного производства министерства сельскохозпроизводства и развития сельских территорий Виталий Саляхеев.

Кроме того, в ведомстве отметили, что до конца года планируют привезти коров из Красноярского края в хозяйство «Амурская заря». Сейчас там на карантине находятся 100 нетелей. Оба хозяйства планируют получить государственную поддержку на возмещение части затрат по приобретению племенного поголовья.

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