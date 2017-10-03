Больше 50 алтайских бурёнок приехали в Хабаровский край

В сельхозпредприятие ООО «Колос» Хабаровского края привезли 55 бурёнок герефордской породы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», они должны усилить мясное направление.

«На предприятии планировали изначально приобрести 50, но в автовоз вошли 55. Кроме того, в процессе перевозки отелилась нетель и стала коровой. Везли поголовье специализированным автотранспортом. В нём предусмотрено содержание, кормление и поильная система. В дороге животные находились десять дней, все благополучно перенесли переезд. Живы, здоровы, лично сам осмотрел», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления сельскохозяйственного производства министерства сельскохозпроизводства и развития сельских территорий Виталий Саляхеев.