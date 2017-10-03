Больше 50 алтайских бурёнок приехали в Хабаровский край
За десять дней дороги одна из них отелилась.
За десять дней дороги одна из них отелилась.
В сельхозпредприятие ООО «Колос» Хабаровского края привезли 55 бурёнок герефордской породы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», они должны усилить мясное направление.
Кроме того, в ведомстве отметили, что до конца года планируют привезти коров из Красноярского края в хозяйство «Амурская заря». Сейчас там на карантине находятся 100 нетелей. Оба хозяйства планируют получить государственную поддержку на возмещение части затрат по приобретению племенного поголовья.