Состояние научно-исследовательских судов требует срочных финансовых вливаний

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По словам источников «Ъ», знакомых с докладом Минобороны о комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году, часть документа посвящена морским научным исследованиям. В основном сейчас ими занимаются Федеральное агентство научных организаций, Росгидромет и Роснедра. Состояние подведомственного научно-исследовательского флота ФАНО и Росгидромета в докладе оценено как «кризисное» и «катастрофическое».

Самая тяжелая ситуация у Росгидромета (16 научно-исследовательских судов (НИС) ограниченного и неограниченного района плавания).

Средний возраст НИС неограниченного района плавания составил 34 года (за исключением НИС «Академик Трешников»), а возраст пяти судов ограниченного района плавания — 35 лет. С 2013 года из-за отсутствия бюджетных средств Росгидромету ежегодно приходилось выводить суда из эксплуатации из-за их износа, говорят источники «Ъ».

Оставшиеся НИС «могут полностью прекратить работу в ближайшие годы», что приведет к остановке всех экспедиций по мониторингу внутренних морских вод и территориального моря РФ.

В 2016 году ведомство провело 21 морскую экспедицию, в основном по заказам нефтегазодобывающих компаний.

Средний возраст НИС ФАНО (13 судов неограниченного района плавания) также составляет 34 года, техническое состояние оценивается как неудовлетворительное.

Все суда имеют неэкономичные двигатели, оборудованы маломощными, малопроизводительными техническими средствами. Из-за недостаточной автоматизации судовых систем и механизмов приходится держать увеличенный по сравнению с иностранными аналогами экипаж. В результате, приходят к выводу авторы доклада, невозможно расширять географию и интенсивность морских экспедиций. В 2016 году ФАНО провело 39 научных экспедиций (в 2015 году — 35, в 2012 году — 48) во всех морях РФ и «стратегически важных» районах Мирового океана.



У Роснедр четыре специализированных судна океанского класса общим водоизмещением около 20 тыс. тонн; в 2016 году морские организации ведомства выполнили за счет бюджета 15 экспедиций. Но НИС Роснедр созданы на базе рыболовецких траулеров по техническим требованиям 1970-х годов, а сданы в эксплуатацию в 1980-х. Их средний возраст в 2016 году составлял 28 лет при заложенном сроке эксплуатации 20−25 лет. В 2013—2016 годах суда Роснедр были частично реконструированы, и срок их эксплуатации был продлен на пять—восемь лет, но уже через несколько лет начнется списание.



С надеждой на «Мировой океан»

В докладе говорится, что для восстановления морской экспедиционной работы «в полном объеме и на высоком мировом уровне» необходимо создавать суда нового поколения, специально спроектированные для научной деятельности, с экономичными двигателями и современным оборудованием. Эту задачу можно решить если начнет действовать ФЦП «Мировой океан», которая предусматривает строительство таких судов.

Читайте также В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол

В Минфине и Минэкономики «Ъ» сообщили, что документ пока к ним не поступал. Но представитель Минэкономики уточнил: проект ФЦП «Мировой океан» дорабатывается и будет внесен в правительство. В документы включены мероприятия по обновлению научно-исследовательского флота. В министерстве признают, что сейчас флот состоит из «судов с большим сроком эксплуатации», которые «в ближайшее время будут выбывать», поэтому «прорабатывают вопрос применения финансовой схемы» для его обновления.



В Минпромторге уверены, что отечественные машиностроители способны строить суда научно-исследовательского класса, которые по качеству не будут уступать зарубежным аналогам. Там уточняют, что в своих выводах ориентируются на позицию потенциальных заказчиков в лице ФАНО, Росгидромета и других. Для обновления флота можно было бы применить лизинг, добавляют в министерстве, но необходимо сделать суда максимально универсальными. В качестве одного из вариантов в Минпромторге говорят о строительство НИС в модульном исполнении, когда научное оборудование располагается в контейнерах и при необходимости может быть быстро демонтировано.



В Минтрансе запрос «Ъ» направили в Росгидромет и Роснедра, где на запрос «Ъ» не ответили. В ФАНО отмечают: с каждым годом научные суда требуют все больших средств на текущие и регистровые ремонты, что уменьшает доступные средства для проведения научных экспедиций. Бюджет на эти цели в 2016 году составил около 900 млн руб., тогда как, уточнили в ФАНО, строительство даже не самого большого научного судна обходится в 4,5−5 млрд руб. и агентство не располагает такими средствами. В ФАНО также считают выходом из ситуации ФЦП «Мировой океан», которая предусматривала строительство в ближайшие годы нескольких научных судов как для агентства, так и для Росгидромета. Но, добавляют в ФАНО, возможно и прямое целевое выделение средств из бюджета на обновление флота.

У нас катастрофически не хватает инструментария. Он не обновлялся десятилетиями, а сейчас, чтобы получать результаты мирового уровня, надо иметь уникальные инструменты. Александр Сергеев Президент РАН, в своей речи 25 сентября



Путь к вечному причалу

По мнению врио директора Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Алексея Сокова, после распада СССР финансирование научно-исследовательского флота происходит по остаточному принципу и «ясных перспектив не видно».

По его словам, ФЦП «Мировой океан» не поддерживает Минфин, хотя текущий вариант программы уже сильно урезан в части закупок судов. Но старые суда очень дорогие в эксплуатации, с возрастом растет стоимость ремонта, подчеркивает Алексей Соков. Бюджет на эти цели в 2016 году составил около 900 млн руб., то сейчас нужно более 50 млн руб.", — добавляет он. Новые суда фактически не строятся, единственным исключением стал спущенный в 2011 году на «Адмиралтейских верфях» по заказу Росгидромета «Академик Трешников».

Между тем рыночная поддержка научных исследований фактически прекратилась.

До 2013 года, пояснил Алексей Соков, только 10% расходов института покрывалось за счет государства, остальное обеспечивали коммерческие заказы от крупных нефтегазовых компаний, которым для изысканий на шельфе необходимо было провести морские работы. «Но сейчас таких заказов почти не осталось, — подчеркивает господин Соков.— Между тем бюджетные средства на ремонт выделяются только на экспедиционные судна, а не на простаивающие».



Единственное целевое финансирование отрасли за последние три года, говорит Алексей Соков, — это до 1 млрд руб. в год, выделенные ФАНО на ремонт, содержание и экспедиционную деятельность, что «существенно оживило сферу морских научных исследований». На 2018 год уже поступило около 40 заявок на экспедиции, но, исходя из планируемого финансирования, организовать получится примерно 10−15. «Если государство не скорректирует отношение к научному флоту и не окажет реальную финансовую поддержку, через четыре-пять лет масштабные научные морские работы могут вообще прекратиться», — уверен господин Соков.