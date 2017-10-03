Состояние научно-исследовательских судов требует срочных финансовых вливаний

По словам источников «Ъ», знакомых с докладом Минобороны о комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году, часть документа посвящена морским научным исследованиям. В основном сейчас ими занимаются Федеральное агентство научных организаций, Росгидромет и Роснедра. Состояние подведомственного
Средний возраст НИС неограниченного района плавания составил 34 года (за исключением НИС «Академик Трешников»), а возраст пяти судов ограниченного района плавания — 35 лет. С 2013 года
В 2016 году ведомство провело 21 морскую экспедицию, в основном по заказам нефтегазодобывающих компаний.
Все суда имеют неэкономичные двигатели, оборудованы маломощными, малопроизводительными техническими средствами.
У Роснедр четыре специализированных судна океанского класса общим водоизмещением около 20 тыс. тонн; в 2016 году морские организации ведомства выполнили за счет бюджета 15 экспедиций. Но НИС Роснедр созданы на базе рыболовецких траулеров по техническим требованиям 1970-х годов, а сданы в эксплуатацию в 1980-х. Их средний возраст в 2016 году составлял 28 лет при заложенном сроке эксплуатации 20−25 лет. В 2013—2016 годах суда Роснедр были частично реконструированы, и срок их эксплуатации был продлен на пять—восемь лет, но уже через несколько лет начнется списание.
С надеждой на «Мировой океан»
В докладе говорится, что для восстановления морской экспедиционной работы «в полном объеме и на высоком мировом уровне» необходимо создавать суда нового поколения, специально спроектированные для научной деятельности, с экономичными двигателями и современным оборудованием. Эту задачу можно решить если начнет действовать ФЦП «Мировой океан», которая предусматривает строительство таких судов.
В Минфине и Минэкономики «Ъ» сообщили, что документ пока к ним не поступал. Но представитель Минэкономики уточнил: проект ФЦП «Мировой океан» дорабатывается и будет внесен в правительство. В документы включены мероприятия по обновлению
В Минпромторге уверены, что отечественные машиностроители способны строить суда
В Минтрансе запрос «Ъ» направили в Росгидромет и Роснедра, где на запрос «Ъ» не ответили. В ФАНО отмечают: с каждым годом научные суда требуют все больших средств на текущие и регистровые ремонты, что уменьшает доступные средства для проведения научных экспедиций. Бюджет на эти цели в 2016 году составил около 900 млн руб., тогда как, уточнили в ФАНО, строительство даже не самого большого научного судна обходится в 4,5−5 млрд руб. и агентство не располагает такими средствами. В ФАНО также считают выходом из ситуации ФЦП «Мировой океан», которая предусматривала строительство в ближайшие годы нескольких научных судов как для агентства, так и для Росгидромета. Но, добавляют в ФАНО, возможно и прямое целевое выделение средств из бюджета на обновление флота.
У нас катастрофически не хватает инструментария. Он не обновлялся десятилетиями, а сейчас, чтобы получать результаты мирового уровня, надо иметь уникальные инструменты.
Путь к вечному причалу
По его словам, ФЦП «Мировой океан» не поддерживает Минфин, хотя текущий вариант программы уже сильно урезан в части закупок судов. Но старые суда очень дорогие в эксплуатации, с возрастом растет стоимость ремонта, подчеркивает Алексей Соков. Бюджет на эти цели в 2016 году составил около 900 млн руб., то сейчас нужно более 50 млн руб.", — добавляет он. Новые суда фактически не строятся, единственным исключением стал спущенный в 2011 году на «Адмиралтейских верфях» по заказу Росгидромета «Академик Трешников».
До 2013 года, пояснил Алексей Соков, только 10% расходов института покрывалось за счет государства, остальное обеспечивали коммерческие заказы от крупных нефтегазовых компаний, которым для изысканий на шельфе необходимо было провести морские работы. «Но сейчас таких заказов почти не осталось, — подчеркивает господин Соков.— Между тем бюджетные средства на ремонт выделяются только на экспедиционные судна, а не на простаивающие».
Единственное целевое финансирование отрасли за последние три года, говорит Алексей Соков, — это до 1 млрд руб. в год, выделенные ФАНО на ремонт, содержание и экспедиционную деятельность, что «существенно оживило сферу морских научных исследований». На 2018 год уже поступило около 40 заявок на экспедиции, но, исходя из планируемого финансирования, организовать получится примерно 10−15. «Если государство не скорректирует отношение к научному флоту и не окажет реальную финансовую поддержку, через
Один из участников экспедиции в Арктику и Антарктику на НИС говорит, что в советское время океанографическими исследованиями в Мировом океане (во всех его районах) активно занимался и
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в течение ближайших трех—пяти лет на строительство и модернизацию флота, относящегося к ведению ФАНО, Росгидромета и Роснедр, потребуется не менее 4 млрд руб., если речь идет о переоборудовании, например, стандартных рыболовецких траулеров, и 10 млрд руб. при строительстве новых судов. Это, по оценкам эксперта, позволит ввести 12−16 небольших судов для морских геологических и мониторинговых исследований тех классов, которые сейчас строятся (по данным господина Бурмистрова, они стоят 0,7−1,2 млрд руб. каждое). Крупные суда, по мнению Михаила Бурмистрова, строить не имеет смысла, более эффективным будет переоборудование существующих, тем более что мощности российских верфей по технике этого класса сейчас загружены другими заказами.
Елизавета Кузнецова, Анастасия Веденеева, Дмитрий Козлов