В Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Себестоимость добычи нефти в России составляет 3−8 долларов за баррель, сообщил заместитель министра энергетики России Антон Инюцын.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Себестоимость добычи нефти в России составляет 3−8 долларов за баррель, сообщил заместитель министра энергетики России Антон Инюцын.
«За счет низкой себестоимости добычи нефти, 3−8 долларов за баррель, и роста глубины переработки с 70 до 80% (а на ряде НПЗ — выше 98%) наша ресурсная база остается одной из самых конкурентоспособных в мире», — приводятся слова заместителя министра в официальном журнале «Российской энергетической недели».
«Основные вызовы для российского ТЭК связаны с технологическим отставанием и ограниченным доступом к финансовым ресурсам, в том числе и
В марте этого года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Россия располагает разведанными запасами нефти и газа на срок более 50 лет, а себестоимость нефтедобычи составляет 10−15 долларов за баррель.
В марте 2016 года замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что себестоимость добычи барреля нефти в РФ составляет в среднем около 2 долларов, по трудноизвлекаемым запасам и шельфовым проектам — 20 долларов. В свою очередь, глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщал, что себестоимость добычи нефти на месторождениях компании составляет менее 3 долларов за баррель.