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09:39 (мск), источник: РИА Новости

В Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Себестоимость добычи нефти в России составляет 3−8 долларов за баррель, сообщил заместитель министра энергетики России Антон Инюцын.

Источник: РИА Новости

«За счет низкой себестоимости добычи нефти, 3−8 долларов за баррель, и роста глубины переработки с 70 до 80% (а на ряде НПЗ — выше 98%) наша ресурсная база остается одной из самых конкурентоспособных в мире», — приводятся слова заместителя министра в официальном журнале «Российской энергетической недели».

По словам Инюцына, в 2016 году Россия не только сохранила лидерство по поставкам газа на мировых рынках, где ее доля составила 20%, но и вернула первое место по поставкам жидких углеводородов, экспортировав 12% нефти и 9% нефтепродуктов.
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«Основные вызовы для российского ТЭК связаны с технологическим отставанием и ограниченным доступом к финансовым ресурсам, в том числе и из-за санкций. Стратегия состоит в том, чтобы наращивать технологическое сотрудничество с партнерами из стран АТР и других регионов, не присоединившихся к санкциям, создавать с ними инвестиционные фонды для финансирования крупных проектов, организовать импортозамещение критически важного оборудования», — подчеркнул Инюцын.

В марте этого года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Россия располагает разведанными запасами нефти и газа на срок более 50 лет, а себестоимость нефтедобычи составляет 10−15 долларов за баррель.

В марте 2016 года замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что себестоимость добычи барреля нефти в РФ составляет в среднем около 2 долларов, по трудноизвлекаемым запасам и шельфовым проектам — 20 долларов. В свою очередь, глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщал, что себестоимость добычи нефти на месторождениях компании составляет менее 3 долларов за баррель.

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