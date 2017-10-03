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12:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Минтрансе отказались повышать цены на проезд в красноярских автобусах

Чиновники назвали требования перевозчиков необоснованными.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Министерство транспорта отказалось повышать цены на проезд в красноярских автобусах по требованию перевозчиков. Специалисты ведомства пришли к выводу, что рост стоимости в данный момент не является необходимым. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Как выяснилось, летом транспортные компании города подали коллективное обращение в министерство, потребовав повысить цены на проезд. В качестве аргументов перевозчики отметили высокую стоимость топлива и запчастей. Представители компаний просили поднять цену билетов в автобусах до 24−31 рублей.

Проанализировав данные от перевозчиков, чиновники приняли решение не повышать ценник, как минимум, до следующего года. По словам специалистов, действующие тарифы «покрывают все расходы». Теперь компании могут подать соответствующее заявление лишь в 2018 году.

В последний раз тарифы на проезд в автобусах Красноярска менялись в 2015 году, когда цена выросла с 19 до 22 рублей. Однако перевозчики не раз заявляли, что такая стоимость их не устраивает, и просили ее увеличить.

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