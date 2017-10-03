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09:00 (мск), источник: Actualitati.md

Лей укрепился по отношению к доллару и евро

Национальный банк Молдовы установил курс валют на сегодня, 3 октября.

ЦБ: $ 57.8134   -0.20 € 67.9076   -0.54 ММВБ: $ 57.8900   +0.41 € 67.9625   +0.03
Источник: Actualitati.md

Так, официальный обменный курс за один доллар составит17,6034 лея (-0,82 бана) и 20,6761 лея (-12,76 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,6116 лея за один доллар и 20,8037 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6612 лея за 1 гривну, 4,5050 лея за румынский лей и 0,3039 лея за 1 российский рубль.

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