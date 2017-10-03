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09:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе подвели промежуточные итоги ремонта уличных дорог

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В мэрии Уфы подвели промежуточные итоги дорожных работ на улицах города, проводимых в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Источник: Башинформ

В этом году запланировано отремонтировать 29 участков уфимских улиц общей площадью более 1 млн квадратных метров.

На сегодняшний день объем фактически выполненных дорожных работ превысил 80 процентов. Ежедневно эта цифра значительно увеличивается, констатировали на оперативном совещании в администрации Уфы.

В полном объеме, с учетом нанесения дорожной разметки, работы завершены на ул. Горького, Мушникова, Сосновская, Гаскарова, 50 лет СССР, Подводника Родионова, Чехова, Лесотехникума, Бессонова, на проспектах Салавата Юлаева и Октября. Ремонтные работы продолжаются.

Реализацию масштабного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется завершить в 2025 году. При этом в 2018 году предусмотрен ремонт свыше 40 участков уфимских улиц, большая часть которых придется на Орджоникидзевский и Калининский районы.

Как сообщало агентство «Башинформ», республика вошла в число пилотных регионов страны, где реализуется масштабный проект «Безопасные и качественные дороги».

До 2025 года на благоустройство из федерального и регионального бюджетов выделят 18 млрд рублей. Так, в этом году планируется отремонтировать 29 уфимских улиц.

Кроме того, в программу включено 278 километров дорог федерального значения, проходящих по территории Уфимской агломерации.

Все участки капитального ремонта проезжих частей улиц обозначены на разработанной администрацией Уфы интерактивной карте ремонта дорог. Каждый уфимец, зайдя на карту, может видеть их и планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

С учетом того, что многие автолюбители привыкли выстраивать свой маршрут, ориентируясь по сервису «Яндекс. Пробки», заключено соглашение с компанией «Яндекс», согласно которому участки уфимских дорог, где ведется ремонт, отображаются в сервисе «Яндекс. Пробки». Этот продукт отображается как на телефонах, компьютерах, так и на навигаторах.

Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей публикуется на официальном сайте администрации Уфы, в социальных сетях, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

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