Отопительный сезон стартовал в пяти районах Дона
Отопительный сезон стартовал в пяти районах Ростовской области.
Отопительный сезон стартовал в пяти районах Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, в Песчанокопском, Зимовниковском, Тарасовском, Тацинском и Чертковском районах началась подача тепла на объекты социальной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в 2017 году отопительный сезон в Ростовской области может начаться с опозданием
Лишь 30% из 70 компаний, обеспечивающих теплом жителей региона, исправно платят за электричество.