Отопительный сезон стартовал в пяти районах Дона

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Согласно информации из официальных источников, в Песчанокопском, Зимовниковском, Тарасовском, Тацинском и Чертковском районах началась подача тепла на объекты социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в 2017 году отопительный сезон в Ростовской области может начаться с опозданием из-за долгов теплоснабжающих организаций за электроэнергию.