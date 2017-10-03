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09:34 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Отопительный сезон стартовал в пяти районах Дона

Отопительный сезон стартовал в пяти районах Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, в Песчанокопском, Зимовниковском, Тарасовском, Тацинском и Чертковском районах началась подача тепла на объекты социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в 2017 году отопительный сезон в Ростовской области может начаться с опозданием из-за долгов теплоснабжающих организаций за электроэнергию.

Лишь 30% из 70 компаний, обеспечивающих теплом жителей региона, исправно платят за электричество.

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