В Свердловской области открыли «горячую линию» по качеству уборки дорог

По номеру 8 (343) 261−79−83 ждут информацию от граждан, Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета и пассажирских автотранспортных предприятии.

Диспетчерская круглосуточно контролирует процесс уборки в оперативном режиме. В связи с ухудшением погодных условий исполняющий обязанности главы свердловского минтранса Василий Старков призвал все профильные службы, ведомства и местных чиновников принять исчерпывающие меры по своевременной расчистке дорог, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение.

«Министерство ведет постоянный контроль за обеспечением безопасности на трассах и качеством содержания региональной сети автодорог. Руководителям подрядных организаций поручено организовать дежурства должностных лиц, обеспечить круглосуточную работу диспетчерских служб, оперативную готовность и комплектность машин дорожных отрядов, а также наличие необходимого количества горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ», — сообщил Василий Старков. Особое внимание уделяется социально значимым маршрутам.

Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед главами муниципальных образований задачу — принимать все необходимые меры по своевременной расчистке улиц и тротуаров от снега и наледи, уделять особое внимание содержанию территорий вблизи школ, детских садов, поликлиник, больниц и других социально значимых объектов.