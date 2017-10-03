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09:31 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области открыли «горячую линию» по качеству уборки дорог

Управление автодорог Свердловской области принимает замечания о состоянии загородных трасс, сообщили в департаменте информполитики губернатора региона.

По номеру 8 (343) 261−79−83 ждут информацию от граждан, Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета и пассажирских автотранспортных предприятии.

Диспетчерская круглосуточно контролирует процесс уборки в оперативном режиме. В связи с ухудшением погодных условий исполняющий обязанности главы свердловского минтранса Василий Старков призвал все профильные службы, ведомства и местных чиновников принять исчерпывающие меры по своевременной расчистке дорог, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение.

«Министерство ведет постоянный контроль за обеспечением безопасности на трассах и качеством содержания региональной сети автодорог. Руководителям подрядных организаций поручено организовать дежурства должностных лиц, обеспечить круглосуточную работу диспетчерских служб, оперативную готовность и комплектность машин дорожных отрядов, а также наличие необходимого количества горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ», — сообщил Василий Старков. Особое внимание уделяется социально значимым маршрутам.

Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед главами муниципальных образований задачу — принимать все необходимые меры по своевременной расчистке улиц и тротуаров от снега и наледи, уделять особое внимание содержанию территорий вблизи школ, детских садов, поликлиник, больниц и других социально значимых объектов.

Напомним, что сегодня на Среднем Урале выпало значительное количество снега, что уже привело к серьезным заторам и росту числа ДТП.

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