В Свердловской области открыли «горячую линию» по качеству уборки дорог
Управление автодорог Свердловской области принимает замечания о состоянии загородных трасс, сообщили в департаменте информполитики губернатора региона.
Управление автодорог Свердловской области принимает замечания о состоянии загородных трасс, сообщили в департаменте информполитики губернатора региона.
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Диспетчерская круглосуточно контролирует процесс уборки в оперативном режиме. В связи с ухудшением погодных условий исполняющий обязанности главы свердловского минтранса Василий Старков призвал все профильные службы, ведомства и местных чиновников принять исчерпывающие меры по своевременной расчистке дорог, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение.
«Министерство ведет постоянный контроль за обеспечением безопасности на трассах и качеством содержания региональной сети автодорог. Руководителям подрядных организаций поручено организовать дежурства должностных лиц, обеспечить круглосуточную работу диспетчерских служб, оперативную готовность и комплектность машин дорожных отрядов, а также наличие необходимого количества
Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед главами муниципальных образований задачу — принимать все необходимые меры по своевременной расчистке улиц и тротуаров от снега и наледи, уделять особое внимание содержанию территорий вблизи школ, детских садов, поликлиник, больниц и других социально значимых объектов.
Напомним, что сегодня на Среднем Урале выпало значительное количество снега, что уже привело к серьезным заторам и росту числа ДТП.