Из Казани открываются рейсы в Калининград и Ноябрьск
Рейсы в Ноябрьск и Калининград открываются 3 и 4 ноября из аэропорта Казани.
Рейсы в Ноябрьск и Калининград открываются 3 и 4 ноября из аэропорта Казани.
Как сообщает
Так из Казани в Калининград можно будет улететь по средам и субботам, время в пути — около трех часов. В Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) — по вторникам и субботам, время в пути составит три часа.
Также 3 октября открываются рейсы в Ноябрьск из Бугульмы. Из Бугульмы до Ноябрьска перелеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость авиабилета — 5 640 руб. (в одну сторону).
Расписание рейсов и подробная информация размещены на официальном сайте авиаперевозчика.