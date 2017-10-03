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09:52 (мск), источник: АиФ Казань

Из Казани открываются рейсы в Калининград и Ноябрьск

Рейсы в Ноябрьск и Калининград открываются 3 и 4 ноября из аэропорта Казани.

Как сообщает пресс-служба казанского аэропорта, полеты будут осуществлять татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Так из Казани в Калининград можно будет улететь по средам и субботам, время в пути — около трех часов. В Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) — по вторникам и субботам, время в пути составит три часа.

Также 3 октября открываются рейсы в Ноябрьск из Бугульмы. Из Бугульмы до Ноябрьска перелеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость авиабилета — 5 640 руб. (в одну сторону).

Расписание рейсов и подробная информация размещены на официальном сайте авиаперевозчика.

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