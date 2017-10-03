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09:33 (мск), источник: Sputnik.by

В Минске начинают включать тепло в школах и больницах

Мингорисполком принял решение о начале отопительного сезона в социальных объектах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Минский городской исполнительный комитет принял решение с 3 октября начать подачу тепла в социальные объекты, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме.

В Беларуси в первую неделю октября установилась холодная погода. Синоптики прогнозируют, что ночью температура воздуха будет опускаться и до минусовых значений, днем по стране будет не выше +8…+10 градусов тепла, со вторника начнутся дожди.

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«Принято решение с 3 октября начать подключение отопления на социальных объектах. Первыми тепло получат детские дошкольные учреждения, школы, поликлиники, больницы, учреждения социального обслуживания», — сообщили в Мингорисполкоме.

Подключение отопления в Беларуси проводится поэтапно.

Для включения отопления в социальных объектах среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не должна превышать +10°С. Чтобы батареи стали теплыми в жилых домах, средняя температура должна быть ниже +8°С.

Затем потеплеет в жилых домах, гостиницах и общежитиях, а в последнюю очередь тепло придет в административные здания, промышленные предприятия и прочие организации.

Решение о включении отопления принимается на уровне областных советов и Мингорисполкома в зависимости от прогнозов погоды. На подключение отопления отводится пять дней.

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