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09:47 (мск), источник: АиФ Крым

В Крым не пустили около 200 кг товаров растительного происхождения

В Крым не допустили ввоз 194 кг запрещенной продукции растительного происхождения с территории Украины, передает пресс-служба Россельхознадзора по Крыму.

«За минувшую неделю специалисты пресекли 35 попыток ввоза в Крым с Украины продукции растительного происхождения. Запрещённые к ввозу товары общим весом 194 кг были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп», — уточнили в сообщении.

Специалисты ведомства также рассказали, что обнаружили у граждан, прибывших с территории Украины, 43 кг овощей, 49 кг фруктов, а также 31 кг орехов, сухофруктов, семен и т.д., а также около 20 кг другой продукции.

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