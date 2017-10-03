В Крым не пустили около 200 кг товаров растительного происхождения

«За минувшую неделю специалисты пресекли 35 попыток ввоза в Крым с Украины продукции растительного происхождения. Запрещённые к ввозу товары общим весом 194 кг были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп», — уточнили в сообщении.

Специалисты ведомства также рассказали, что обнаружили у граждан, прибывших с территории Украины, 43 кг овощей, 49 кг фруктов, а также 31 кг орехов, сухофруктов, семен и т.д., а также около 20 кг другой продукции.