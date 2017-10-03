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10:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Суд обязал администрацию Челябинска забрать земельный участок у бизнесмена

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября, ФедералПресс. Администрация Челябинска незаконно выдала разрешение на использование земельного участка по улице Ворошилова в Курчатовском районе. К таким выводам накануне пришел арбитражный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Нарушения в действиях городских властей надзорный орган выявил в ходе проверки. Как пояснили в прокуратуре, администрация Челябинска выдала разрешение на использование земельного участка коммерческой организации, однако та передала землю сторонней фирме.

Власти опротестовали действия бизнесмена. Спор чиновников с юрлицом по вопросу использования участка дошел до арбитражного суда. При этом суд на время рассмотрения дела запретил органу местного самоуправления предоставлять спорный участок третьим лицам. Несмотря на это, администрация города выдала разрешение на использование земли.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», в результате мошеннических действий при приобретении муниципальной земли в Челябинске бюджет города лишился 42,5 миллионов. Бизнесмены выкупили три участка по льготной цене, предоставив ложные сведения об эксплуатации объектов недвижимости на этих территориях.

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