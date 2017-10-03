Суд обязал администрацию Челябинска забрать земельный участок у бизнесмена

Нарушения в действиях городских властей надзорный орган выявил в ходе проверки. Как пояснили в прокуратуре, администрация Челябинска выдала разрешение на использование земельного участка коммерческой организации, однако та передала землю сторонней фирме.

Власти опротестовали действия бизнесмена. Спор чиновников с юрлицом по вопросу использования участка дошел до арбитражного суда. При этом суд на время рассмотрения дела запретил органу местного самоуправления предоставлять спорный участок третьим лицам. Несмотря на это, администрация города выдала разрешение на использование земли.