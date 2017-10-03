Городскую электричку предлагают продлить до станции Ферма

Компания намерена провести опрос пассажиров после чего будет принято решение с учетом их мнений.

В компании отметили, что опрос в интернете продлится примерно в течение месяца. Решение о введении новой остановки будет принято до конца года. В случае продления электрички стоимость проезда в ней будет приравнена к тарифу в городском общественном транспорте.



«Городская электричка» связывает Орджоникидзевский, Мотовилихинский, Ленинский, Дзержинский и Кировский районы Перми. Оператором проекта выступает ОАО «Пермская пригородная компания» (ППК).