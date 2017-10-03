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10:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Городскую электричку предлагают продлить до станции Ферма

«Городская электричка» может быть продлена до станции Ферма. Об этом сообщает сайт 59.ру со ссылкой на ОАО «Пермская пригородная компания».

Компания намерена провести опрос пассажиров после чего будет принято решение с учетом их мнений.

В компании отметили, что опрос в интернете продлится примерно в течение месяца. Решение о введении новой остановки будет принято до конца года. В случае продления электрички стоимость проезда в ней будет приравнена к тарифу в городском общественном транспорте.

«Городская электричка» связывает Орджоникидзевский, Мотовилихинский, Ленинский, Дзержинский и Кировский районы Перми. Оператором проекта выступает ОАО «Пермская пригородная компания» (ППК).

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