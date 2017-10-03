Опасные деликатесы изъяли в Приморье
Предприниматели получили штрафы.
Предприниматели получили штрафы.
В Приморье пресекли продажу сомнительных морепродуктов.
Во время проверки стихийных торговых точек сотрудники полиции обнаружили, что местный житель торговал с микроавтобуса сомнительными морепродуктами.
Материалы проверки полицейские передали в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Должностными лицами Управления в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, проводится разбирательство.
Похожее правонарушение совершил и предприниматель из Владивостока. В торговом павильоне на ул. Батарейная наряду с качественным товаром полицейские обнаружили морепродукцию, хранящуюся с нарушением
По данному случаю в отношении предпринимателя государственными инспекторами вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 1000 рублей. Изъятые деликатесы переданы владельцу для последующей утилизации или уничтожения на выбор владельца и за его счет.