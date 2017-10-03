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11:09 (мск), источник: VLADNEWS

Опасные деликатесы изъяли в Приморье

Предприниматели получили штрафы.

Источник: VLADNEWS

В Приморье пресекли продажу сомнительных морепродуктов. Предпринимателям-нарушителям назначены административные штрафы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадхора.

Во время проверки стихийных торговых точек сотрудники полиции обнаружили, что местный житель торговал с микроавтобуса сомнительными морепродуктами. Креветка-шримс «Медвежонок» (5,8 кг) и креветка в количестве 4 кг не имели маркировки изготовителя. Не было и товаросопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Нелегальная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

Материалы проверки полицейские передали в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Должностными лицами Управления в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, проводится разбирательство.

Похожее правонарушение совершил и предприниматель из Владивостока. В торговом павильоне на ул. Батарейная наряду с качественным товаром полицейские обнаружили морепродукцию, хранящуюся с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Так, креветка гребенчатая весом 3.5 кг и конечности краба (4.5 кг) выставлялись на продажу без маркировки производителя и в отсутствие товаросопроводительных документов.

По данному случаю в отношении предпринимателя государственными инспекторами вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 1000 рублей. Изъятые деликатесы переданы владельцу для последующей утилизации или уничтожения на выбор владельца и за его счет.

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