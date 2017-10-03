99% жилых домов Екатеринбурга подключили к отоплению

Источник: РИА "Новости"

«По жилым домам подключение по всем магистралям практически завершено. Процент подключения близок к 99%, однако есть пусковые повреждения, — рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, что касается повреждений, то самое крупное на улице Шевченко: в ближайшее время службы должны устранить его, после чего потребители получат тепло. Также имеются мелкие аварии в микрорайонах Компрессорном, Химмаше и в отдаленных территориях: их устраняют рабочие бригады в круглосуточном режиме. Энергетики обещают, что тепло будет подано в кратчайшие сроки.

Владимир Гейко отметил, что в этом году подключение идет с опережением графика, но низкие температуры не на стороне коммунальщиков, и запросы от жителей обоснованы, поэтому поставлена задача — полностью подать тепло екатеринбуржцам до 10 октября. Жителей домов, где есть проблемы с подключением, управление ЖКХ просит обращаться в управляющие компании и ТСЖ, которые знают о причинах (авария или налаживание гидравлического режима) и выполняемых мероприятиях.