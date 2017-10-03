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11:04 (мск), источник: Вести Иркутск

ФАС Иркутской области рассмотрела 120 дел за три месяца

Об этом специалисты рассказали на публичных слушаниях, которые прошли в Иркутске.

Источник: Вести Иркутск

Об этом специалисты рассказали на публичных слушаниях, которые прошли в Иркутске.

По информации ведомства, одна из спорных ситуаций касается нарушения закона о конкуренции. Как считают в ФАС, аварийный комиссар договорился с одной из страховых компаний, что именно он будет выезжать на место ДТП. При этом комиссар являлся агентом компании и выписывал её полисы ОСАГО. Антимонопольщики предписали устранить нарушения. Сейчас на рассмотрении Иркутского областного управления ФАС находится сразу несколько подобных дел о нарушении конкуренции.

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