ФАС Иркутской области рассмотрела 120 дел за три месяца

По информации ведомства, одна из спорных ситуаций касается нарушения закона о конкуренции. Как считают в ФАС, аварийный комиссар договорился с одной из страховых компаний, что именно он будет выезжать на место ДТП. При этом комиссар являлся агентом компании и выписывал её полисы ОСАГО. Антимонопольщики предписали устранить нарушения. Сейчас на рассмотрении Иркутского областного управления ФАС находится сразу несколько подобных дел о нарушении конкуренции.