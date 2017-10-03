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10:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Подключение дальневосточных гектаров к электричеству обойдётся в 8 млрд

Кто будет платить, неизвестно.

Источник: Reuters

Подключение участков дальневосточных гектаров к электричеству потребует финансирования в размере 8 млрд рублей. Однако за чей счёт к переданным гражданам в безвозмездное пользование земельным участкам будет проводиться инфраструктура, пока непонятно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным «Дальневосточной распределительной сетевой компании», затраты на подключение уже оформленных дальневосточных гектаров превысят 8 млрд рублей. ТАСС гендиректор Юрий Андреенко пояснил, что источника финансирования на данный момент нет.

В законе указано, что получатели дальневосточных гектаров оплачивают лишь подключение устройств мощностью не выше 150 кВт, остальные расходы берут на себя энергетики. На подключение дальневосточных гектаров «ДРСК» уже заключила 139 договоров — потребители заплатили 667 тыс. рублей, хотя потребуется 67 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности по состоянию на 3 октября подано 102,4 тыс. заявок, в пользование передано свыше 29,8 тыс. земельных участков. На рассмотрении находятся 72,5 тыс. заявок.

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