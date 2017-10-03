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12:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Дублёр главной магистрали Волгограда откроется уже к концу ноября

Уже менее чем через два месяца жители и гости Волгограда смогут проехать по новой магистрали вдоль Волги. Сроки завершения строительства рокадной дороги озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время инспекции объект, передаёт ИА REGNUM 3 октября.

«Рокадная дорога — это серьезная платформа для дальнейшего развития всей территории набережной. Задача — завершить этот этап мощного проекта, как и планировали, до конца ноября», — акцентировал глава региона.

Возведение участка нулевой продольной магистрали в границах улиц Калинина и Пугачевской до Волгоградского речного порта, протяжённостью 1,43 км, в настоящее время близится к завершению. Ввод второго участка — от набережной 62-й Армии до улицы Химической — состоится до конца ноября. На сегодня его готовность оценивается в 75%. Работы на третьем этапе — участке в 300 м — выполнены на 62%. Общая протяженность строящегося объекта — 3,6 километра, стоимость работ — 1,7 млрд рублей.

Как отметил глава региона, проект реализуется чётко по графику, отставаний в проведении работ не допущено. Дорожники на всех участках выполняют работы по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства. Ведется прокладка ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, электрических кабельных линий и тепловых сетей. Кроме того, на участке до улицы Химической было выполнено укрепление откоса, устройство подпорной стенки, земляного полотна, дорожной одежды. Ежедневно на объекте трудятся десятки рабочих.

После ввода в эксплуатацию рокадная дорога станет полноценным дублёром Первой продольной магистрали и позволит перераспределить транспортные потоки в центре Волгограда. Однако работы на этом не закончатся.

«В связи со строительством дороги появляется очень много пространств, до которых раньше не доходили руки. Надо полностью приводить в порядок придорожную инфраструктуру», — подчеркнул губернатор.

Речь, в частности, идёт о благоустройстве прилегающей территории, на которой появятся велосипедные дорожки, зоны отдыха, парковки, остановки, тротуары и освещение.

Как сообщало ИА REGNUM, проект обустройства центральной набережной Волгограда не ограничится строительством рокадной дороги. Важной частью комплексной программы по обновлению этой территории станет приведение в порядок здания Волгоградского речного порта.

«Речпорт является доминантой набережной. Здесь собственниками являются и частные лица, а также государственные, муниципальные предприятия. Мы договорились о приведении в порядок всего объекта, работы будут вестись поэтапно», — отметил губернатор.

Согласно проекту реконструкции так называемой «Шайбы», представленной губернатору, в верхней части этого здания в панорамном пространстве собираются открыть ресторан на 500 посадочных мест. Новое заведение расположится под самой крышей, сообщает ИА «СоцИнформБюро». Прежде именно здесь с 1984 по 1991 работал ресторан «Россия». Кроме большого общепита в «Шайбе» сделают бар и конференц-зал, а само здание ночью будет подсвечиваться разными цветами.

Обновится и внешний вид верхнего яруса Речпорта. В проект частный собственник планирует вложить порядка 300 миллионов рублей.

Напомним, ведётся на центральной набережной и ремонт причальных стенок. Всего на их восстановление, которое осуществляется в рамках масштабного проекта обустройства территории набережной Волгограда имени 62-ой Армии, будет направлено 206,7 млн рублей. Порядка 80% из этой суммы составят федеральные ассигнования.

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