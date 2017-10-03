Антимонопольщики выявили нарушения в квитанциях алматинцев

Источник: Tengrinews

Ранее алматинцы удивились появлению в квитанциях от ИВЦ граф «Страхование недвижимости"(от 95 до 295 тенге в месяц), «Юридические услуги» (25 тенге в месяц), «Справочная 188» (90 тенге в месяц), «Справочная о вакансиях» (85 тенге в месяц), которые должны оплачиваться по желанию.

«Департаментом проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении ТОО “Информационно-вычислительный центр” (ИВЦ) на предмет злоупотребления доминирующим или монопольным положением. По результатам проведенного расследования, в действиях ИВЦ установлены факты нарушения законодательства в области защиты конкуренции», — сообщили в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по городу Алматы в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

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ДКРЕМЗКиПП в отношении ИВЦ составили административный протокол по части 3 статьи 159 КоАП РК и все материалы передали в суд. Согласно этой статье, злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением, запрещенные Предпринимательским кодексом РК, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации в размере трех процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год.

«Эти услуги идут как добровольные, но они их приплюсовывали в итоговую сумму. По части 3 статьи 159 КоАП РК “Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением” был выписан административный протокол. Мы, как результат проверки, зафиксировали, направили в суд. И суд будет решать штрафовать или нет. Они субъект малого бизнеса, согласно этой статье им грозит штраф в размере трех процентов от дохода. Это уже суд решит. С нашей стороны мы зафиксировали результат проверки, факт административного правонарушения подтвердили», — пояснили в ДКРЕМЗКиПП по городу Алматы.