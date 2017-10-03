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11:14 (мск), источник: dostup1.ru

Начало отопительного сезона сорвано в 7 муниципалитетах Челябинской области

В проблемные районы уже выехали с разборками сотрудники прокуратуры.

В семи муниципалитетах Челябинской области сорвано начало отопительного сезона — прокурор региона Александр Кондратьев отправил в районы выездную проверку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

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«По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева проводится проверка исполнения законодательства о теплоснабжении населения в Троицке, Копейске, Аргаяшском, Саткинском, Нагайбакском, Красноармейском, Еткульском и Троицком районах. Несмотря на начало отопительного периода и отрицательную температуру воздуха, жители данных МО не обеспечены теплоснабжением», — говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Троицке, где нарушаются права 19 тыс. граждан, и в Красноармейском районе, где без тепла остаются пять населенных пунктов.

Работники аппарата прокуратуры области выехали в Троицк и Красноармейский район для принятия исчерпывающих мер реагирования для ликвидации аварийной ситуации.

В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, допустивших срыв отопительного сезона, в том числе и уголовно-правового характера, уточнили в ведомстве.

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