Начало отопительного сезона сорвано в 7 муниципалитетах Челябинской области
В проблемные районы уже выехали с разборками сотрудники прокуратуры.
В проблемные районы уже выехали с разборками сотрудники прокуратуры.
В семи муниципалитетах Челябинской области сорвано начало отопительного сезона — прокурор региона Александр Кондратьев отправил в районы выездную проверку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева проводится проверка исполнения законодательства о теплоснабжении населения в Троицке, Копейске, Аргаяшском, Саткинском, Нагайбакском, Красноармейском, Еткульском и Троицком районах. Несмотря на начало отопительного периода и отрицательную температуру воздуха, жители данных МО не обеспечены теплоснабжением», — говорится в сообщении.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Троицке, где нарушаются права 19 тыс. граждан, и в Красноармейском районе, где без тепла остаются пять населенных пунктов.
Работники аппарата прокуратуры области выехали в Троицк и Красноармейский район для принятия исчерпывающих мер реагирования для ликвидации аварийной ситуации.
В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, допустивших срыв отопительного сезона, в том числе и