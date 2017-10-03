Ростовское УФАС оштрафовало «РЕСО-Гарантию» и «Ингосстрах» на 8,7 млн рублей

«Нарушение антимонопольного законодательства в данном случае выразилось в том, что страховые компании в течение восьми месяцев действовали синхронно и единообразно при оказании услуг по оформлению ОСАГО в Ростовской области, навязывая физическим лицам дополнительные добровольные договоры страхования при желании последних заключить договор ОСАГО, что прямо запрещено законом “О защите конкуренции”», — рассказали в УФАС.

Отмечается, что «Ингосстрах» обжаловал решение УФАС не только в суде, но и в апелляционной коллегии ФАС России, по итогам заседания которой страховой компании отказано в удовлетворении жалобы, а решение Ростовского УФАС и выданные на его основании предписания признаны законными и обоснованными в полном объеме.