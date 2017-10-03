Воду к воронежскому бассейну подключат за 26,4 млн рублей
«РВК-Воронеж» ищет подрядчика для работ в спорткомплексе в парке «Южный».
«РВК-Воронеж» ищет подрядчика для работ в спорткомплексе в парке «Южный».
ООО «РВК-Воронеж» начало поиски подрядчика для подключения к водопроводу и канализации бассейна в парке «Южный». Максимальная цена контракта превысит 26,432 млн рублей, следует из материалов с сайта госзакупок.
Подрядчику предстоит выполнить реконструкцию водопроводной линии, идущей по улице Новосибирская от улицы Саврасова до парка «Южный». А также, провести канализацию от спорткомплекса до коллектора на улице Новосибирская. Окончание работ, включая ввод объекта в эксплуатацию, наметили на 3 февраля 2018 года. Прием заявок продлится до 19 декабря 2017 года.
Бассейн станет частью нового крупного спорткомплекса на улице Новосибирская, 5б. Воплощение проекта разделили на две части. Первая (бассейн) вошла в
Строительство
Кроме того, в 2015 году мэрия разрешила строительство православного парка в храме. Храм не был связан со спорткомплексом. Однако возведение двух объектов площадью примерно по 1,5 га каждый вызвало протесты горожан. Ведь стройка предполагала уменьшение площади парка. В 2016 году противники застройки парка подали иск против администрации и епархии, но проиграли суд.