Воду к воронежскому бассейну подключат за 26,4 млн рублей

Источник: Reuters

ООО «РВК-Воронеж» начало поиски подрядчика для подключения к водопроводу и канализации бассейна в парке «Южный». Максимальная цена контракта превысит 26,432 млн рублей, следует из материалов с сайта госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить реконструкцию водопроводной линии, идущей по улице Новосибирская от улицы Саврасова до парка «Южный». А также, провести канализацию от спорткомплекса до коллектора на улице Новосибирская. Окончание работ, включая ввод объекта в эксплуатацию, наметили на 3 февраля 2018 года. Прием заявок продлится до 19 декабря 2017 года.

Бассейн станет частью нового крупного спорткомплекса на улице Новосибирская, 5б. Воплощение проекта разделили на две части. Первая (бассейн) вошла в социально-ориентированную программу «Газпром — детям». Вторую (спортзал) региональные власти планируют построить на средства областного бюджета или внести в программу «Газпрома» на 2018−19 годы. Строительство 50-метрового бассейна в парке «Южный» должно завершиться в феврале 2018 года.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Левобережный» в парке «Южный» анонсировали еще в 2014 году. Губернатор Алексей Гордеев и председатель правления энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заложили в парке камень на месте возведения будущего спорткомплекса. Сдать ФОК в эксплуатацию запланировали на 2016 год.