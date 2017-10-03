В Свердловской области сократили финансирование стационаров

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области, запланированный объем высокотехнологичной помощи увеличен на 950 госпитализаций, на их оплату до конца года дополнительно направят 150 млн рублей из системы ОМС.

Дополнительный госзаказ получили, в основном, клиники, оказывающие неотложную высокотехнологичную медицинскую помощь по кардиохирургии. В их числе Уральский институт кардиологии экс-депуата Яна Габинского, екатеринбургская горбольница № 33, горбольница № 4 Нижнего Тагила, городская больница Краснотурьинска и другие.

Также увеличено число случаев дорогостоящей помощи по травматологии, хирургии, онкологии.

По словам министра здравоохранения региона Игоря Трофимова, потребность населения в такой помощи растет и медорганизации перевыполняют планы по ней. Зато востребованность стационаров оказалась переоцененной.

«По итогам работы за три квартала этого года больницы несколько недовыполнили объемы обычной стационарной помощи, и мы смогли перераспределить эти средства в пользу высоких технологий», — пояснил глава Территориального фонда ОМС Валерий Шелякин.

Он отметил, что сэкономить удалось также на межтерриториальных расчетах: в этом году свердловчане получали медпомощь в других регионах реже, чем предполагалось.

Жителям Свердловской области в 2017 году за счет средств системы ОМС гарантируют 14 тыс. высокотехнологичных случаев лечения.