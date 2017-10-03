В Свердловской области сократили финансирование стационаров
Комиссия скорректировала территориальную программу обязательного медстрахования на текущий год, увеличив финансирование высокотехнологичной медпомощи за счет обычных стационаров.
Комиссия скорректировала территориальную программу обязательного медстрахования на текущий год, увеличив финансирование высокотехнологичной медпомощи за счет обычных стационаров.
Как сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области, запланированный объем высокотехнологичной помощи увеличен на 950 госпитализаций, на их оплату до конца года дополнительно направят 150 млн рублей из системы ОМС.
Дополнительный госзаказ получили, в основном, клиники, оказывающие неотложную высокотехнологичную медицинскую помощь по кардиохирургии. В их числе Уральский институт кардиологии
Также увеличено число случаев дорогостоящей помощи по травматологии, хирургии, онкологии.
По словам министра здравоохранения региона Игоря Трофимова, потребность населения в такой помощи растет и медорганизации перевыполняют планы по ней. Зато востребованность стационаров оказалась переоцененной.
«По итогам работы за три квартала этого года больницы несколько недовыполнили объемы обычной стационарной помощи, и мы смогли перераспределить эти средства в пользу высоких технологий», — пояснил глава Территориального фонда ОМС Валерий Шелякин.
Он отметил, что сэкономить удалось также на межтерриториальных расчетах: в этом году свердловчане получали медпомощь в других регионах реже, чем предполагалось.
Общая стоимость высокотехнологичной медпомощи составит более 2 млрд рублей, за одну госпитализацию больница получит, в среднем, 156 тыс. рублей. Отметим, что ранее эксперты указывали на перекос свердловском здравоохранении в сторону высокотехнологичной помощи, в то время как обычные поликлиники находятся в критической ситуации