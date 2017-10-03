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11:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В «МРСК Урала» новый председатель Совета директоров

В ОАО «МРСК Урала» 29 сентября был избран новый председатель Совета директоров. Им стал главный советник ПАО «Россети» Александр Фадеев.

Он сменил на посту Сергея Семерикова, который пришел на эту должность 15 декабря 2016 года также из «Россети». Александр Фадеев уже был председателем Совета директоров «МРСК Урала» до Семерикова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, корпоративным секретарем ОАО «МРСК Урала» был избран начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Сергей Гусак.

Александр Фадеев родился 22 февраля 1949 года. В 1972 году окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности «Оптико-электронные приборы и системы». В 2012 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За заслуги перед государством в 1989 году награжден орденом Красной Звезды. Опыт работы Фадеева Александра Николаевича в электросетевом комплексе — более 18 лет.

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