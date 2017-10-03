Прошивка газона стадиона ЧМ-2018 в Волгограде запланирована на начало ноября

Газон на «Волгоград-Арене» был засеян в середине сентября. Прошивка производится для того, чтобы весь плодородный слой поля был связан, а во время игры футболисты не деформировали газон бутсами.
«Мы ориентируемся на мнение специалистов-агротехников. Они определили, что газону уже необходима первая стрижка. После того, как газон окрепнет, можно будет производить его прошивку. Планируется, что это произойдет примерно через полтора месяца с момента посева», — сказал Харичкин.
«Газон был засеян три недели назад, сейчас он выглядит хорошо», — добавил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
«Волгоград-Арена», которая примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Срок сдачи арены — декабрь 2017 года.