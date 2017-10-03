Прошивка газона стадиона ЧМ-2018 в Волгограде запланирована на начало ноября

Газон на «Волгоград-Арене» был засеян в середине сентября. Прошивка производится для того, чтобы весь плодородный слой поля был связан, а во время игры футболисты не деформировали газон бутсами.

«Мы ориентируемся на мнение специалистов-агротехников. Они определили, что газону уже необходима первая стрижка. После того, как газон окрепнет, можно будет производить его прошивку. Планируется, что это произойдет примерно через полтора месяца с момента посева», — сказал Харичкин.

«Газон был засеян три недели назад, сейчас он выглядит хорошо», — добавил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.