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11:38 (мск), источник: ТАСС

Прошивка газона стадиона ЧМ-2018 в Волгограде запланирована на начало ноября

ВОЛГОГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Прошивка газона «Волгоград-Арены», которая возводится к Чемпионату мира по футболу 2018 года, запланирована на начало ноября. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин.

Газон на «Волгоград-Арене» был засеян в середине сентября. Прошивка производится для того, чтобы весь плодородный слой поля был связан, а во время игры футболисты не деформировали газон бутсами.

«Мы ориентируемся на мнение специалистов-агротехников. Они определили, что газону уже необходима первая стрижка. После того, как газон окрепнет, можно будет производить его прошивку. Планируется, что это произойдет примерно через полтора месяца с момента посева», — сказал Харичкин.

«Газон был засеян три недели назад, сейчас он выглядит хорошо», — добавил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

«Волгоград-Арена», которая примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Срок сдачи арены — декабрь 2017 года.

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