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11:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровское «Счастье» будем защищать кассацией — директор ООО «УИП»

Руководитель компании-застройщика утверждает, что во Владивостоке суд допустил нарушения и неверную трактовку фактов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 октября, AmurMedia.

Судьба строящегося торгового центра «Счастье» остается в подвешенном состоянии. Решение апелляционного арбитража во Владивостоке оспорит застройщик многострадального сооружения — ООО «УИП». Кассационная жалоба в данном случае — очевидное решение, рассказал корр. ИА AmurMedia генеральный директор компании «Управление инвестиционных программ» Константин Юрченко.

— Безусловно, мы будем обжаловать это решение кассацией. На самом деле, этого и следовало ожидать: я думаю, что любое решение этого суда привело бы к пересмотру в кассационном порядке. Или наши оппоненты подали бы жалобу, или, как в данном случае, кассационную жалобу подаем мы. Мы считаем, что, кроме процессуальных нарушений, которые допустила пятая апелляционная инстанция, есть еще и по сути многие вещи, которые были неправильно трактованы. Безусловно, мы подаем кассационную жалобу, — рассказал директор ООО «Управление инвестиционных программ» Константин Юрченко.

Информагентство сообщало, что Росимущество оспаривало легальность строительства ТЦ «Счастье» по трем пунктам, настаивая на незаконной выдаче разрешающих бумаг. Под сомнение попали градостроительный план, договор аренды земельного участка по выполнению работ по благоустройству и разрешение на строительство. Суд первой инстанции признал, что документы оформили незаконно. Апелляционный арбитражный суд во Владивостоке признал верным это решение.

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