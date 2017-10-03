Хабаровское «Счастье» будем защищать кассацией — директор ООО «УИП»

— Безусловно, мы будем обжаловать это решение кассацией. На самом деле, этого и следовало ожидать: я думаю, что любое решение этого суда привело бы к пересмотру в кассационном порядке. Или наши оппоненты подали бы жалобу, или, как в данном случае, кассационную жалобу подаем мы. Мы считаем, что, кроме процессуальных нарушений, которые допустила пятая апелляционная инстанция, есть еще и по сути многие вещи, которые были неправильно трактованы. Безусловно, мы подаем кассационную жалобу, — рассказал директор ООО «Управление инвестиционных программ» Константин Юрченко.