Совет директоров МРСК Урала возглавил Александр Фадеев

Александр Николаевич Фадеев родился 22 февраля 1949 года. В 1972 году окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности «Оптико-электронные приборы и системы». В 2012 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 1989 году — орденом Красной Звезды, за заслуги перед государством. Опыт работы А. Фадеева в электросетевом комплексе превышает 18 лет.