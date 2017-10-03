Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ненаучный фантаст Солженицын ввел в заблуждение пол-России
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Совет директоров МРСК Урала возглавил Александр Фадеев

Сменив на посту Сергея Семерикова.

Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избран главный советник ПАО «Россети» Александр Фадеев. Заочное заседание руководящего органа Общества состоялось 29 сентября 2017 года.

Корпоративным секретарем МРСК Урала стал начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Сергей Гусак, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что с декабря 2016 по сентябрь текущего года Совет директоров МРСК Урала возглавлял Сергей Семериков.

Александр Николаевич Фадеев родился 22 февраля 1949 года. В 1972 году окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности «Оптико-электронные приборы и системы». В 2012 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 1989 году — орденом Красной Звезды, за заслуги перед государством. Опыт работы А. Фадеева в электросетевом комплексе превышает 18 лет.

ОАО «МРСК Урала» — основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В 2016 году выручка компании составила 65,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 3,3 миллиарда рублей (РСБУ).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Рекламный беспредел в районе Уралмаша
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Васильева: в диссертации Мединского нет плагиата
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь