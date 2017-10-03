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11:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе начал работу современный сервис аренды автомобилей

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. В Уфе начал работу новый сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль». С особенностями работы системы и преимуществами каршеринга ознакомился Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

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фотографий

Каршеринг — вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских поездок. Сервис предполагает возможность вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания. Первые операторы каршеринга появились в Москве, Санкт-Петербурге, на курортах Краснодарского края, а теперь и в Уфе.

Источник: ИА Башинформ

На начальном этапе в сервисе «Делимобиль» будет эксплуатироваться 50 автомобилей марки Hyundai Solaris. К 2018 году количество автомобилей планируется увеличить до 300 единиц.

Источник: ИА Башинформ

Сервис предоставляет возможность онлайн-бронирования свободных автомобилей через интернет-браузер или приложение для смартфона. Пользователю предоставляется 20 минут, чтобы добраться до выбранной машины, в течение которых арендная плата не взимается. По истечении этого периода плата начинает взиматься по парковочному тарифу.

Источник: ИА Башинформ

Пункты выдачи и возврата автомобилей открыты 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Машины могут быть арендованы по минутам, часам или дням. Страховка и бензин входят в стоимость аренды.

Генеральный директор ООО «Каршеринг Руссия» Леонид Сысоев рассказал, что, по статистике, один каршеринговый автомобиль заменяет до 10 личных машин, благодаря чему уменьшается нагрузка на дорожную сеть и улучшается экологическая обстановка. Кроме того, это позволяет избежать множественных затрат на содержание личного автотранспорта. Стоимость проезда на такой машине обходится в среднем на 50 процентов дешевле, чем на такси.

— Если этот проект будет расширяться достаточно активно, то на улицах наших городов будет меньше пробок, и мы быстрее будем добираться до места работы или отдыха, — сказал Рустэм Хамитов. — Если в ближайшее время на улицах Уфы появится только 50 автомобилей, то в ближайшее время компания планирует довести их до 300. А каждый автомобиль каршеринга, по самым грубым подсчётам, заменяет до 10 персональных автомобилей. То есть три тысячи частных автомобилей могут уйти с улиц нашего города. Соответственно, движение станет чуть-чуть легче.

Глава республики лично оценил возможности сервиса, проехав на одном из автомобилей, и поздравил уфимцев с появлением в столице Башкортостана востребованной во всём мире системы каршеринга.

— Уфа сегодня получает новую современную технологию. Это четвёртая территория после Москвы, Петербурга и Краснодарского края, где реализуется проект. Безусловно, радует, что на нас обратили внимание с точки зрения внедрения новых современных передовых технологий в этой части, — отметил Рустэм Хамитов. — Надеюсь, что этот проект будет удачным. Начало его действий в республике положено. Кроме того, на очереди Стерлитамак, Нефтекамск и другие наши крупные города. Это действительно будет новая современная эпоха в транспортном развитии Уфы и городов республики.

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