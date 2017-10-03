Год без моста. Как планировать маршрут на время ремонта Юбилейного моста

Источник: Аргументы и факты

Стоимость контракта на ремонт — 328 млн руб., сроки выполнения работ по проекту — 13,4 месяца.

«Будем стараться закончить раньше и не закрывать объект на год, всё будет зависеть от состояния конструкции при вскрытии моста», — говорит и. о. директора департамента строительства администрации Омска Сергей Жуков.

Мост по конструкции равноконсольный, состоит из двух консолей и пролётного строения посередине. Сейчас оно, как и тротуарные части, железобетонное, а после ремонта они станут металлическими. К основным видам работ добавятся и попутные — такие, как переустройство инженерных сетей.

Заклинило совсем.

«Строители устранят причины крена моста, добавят переходные пролёты — выберут грунт и сделают подпорные стенки», — перечисляет Жуков.

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Это необходимо, чтобы мост смог прослужить ещё не менее 50 лет. Он построен в 1967 году, и как раз свой нормативный полувековой срок отстоял. По оценке экспертов, мост смог бы простоять без ремонта ещё лет десять, но за это время состояние стало бы настолько аварийным, что пришлось бы строить новый. А возведение другого моста обошлось бы городу в гораздо большую сумму и затянулось бы на более длительный срок.

Первое обследование Юбилейного прошло в 1967 году сразу после строительства, затем в 1970-м, 1986-м, в 1989-м, в 1995-м, в 2005-м и в 2006-м. Последнее было недавно — перед подготовкой проекта ремонта.

«Ещё с 1986 года специалисты отмечали, что наметился крен консоли пролёта, было очевидно, что с устоями что-то происходит. Все последующие обследования подтверждали их ненормальное состояние, — рассказывает главный инженер-проектировщик компании-подрядчика Николай Хохлов. — В 1995 году было точно определено, что летом, когда пролётное строение расширяется, его заклинивает. А должны быть два работающих деформационных шва, которые обеспечивают температурные перемещения зима-лето. Пролётное строение должно просто лежать, опираясь на консоли, и ни в коем случае не должно быть заклинено. В итоге в 1995-м мост полностью заклинило, и он продолжает так работать по сей день, что приводит к интенсивному износу опор и участков пролёта. Что, в конечном итоге, быстрее ведёт к аварийной ситуации, когда мост не сможет воспринимать действующие нагрузки адекватно. Хотя даже в случае её возникновения, благодаря этой заклиненности, он бы не обрушился сразу, то есть появилось бы время на решение проблемы. Нынешний капремонт предусматривает устранение причин нестабильного состояния устоев».

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И сейчас, и после реконструкции мост будет способен выдерживать те нагрузки, что были предусмотрены проектом, — транспортные средства общим весом не более 30 тонн.

Поедем с трудом.

После закрытия моста значительно изменится организации движения на центральных улицах.

«С трудом и с осложнениями, безусловно, будет двигаться транспорт в центре города. 70% потока уйдёт на Гагарина, 15−20% — на Жукова, остальные поедут через Левобережье, Ленинградский мост, — отмечает замдиректора департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец. — Не будут показательными первые дни и даже первая неделя из-за хаотичности движения — люди сначала станут пробовать разные маршруты. Через неделю-две всё встанет на свои места».

Одним из основных участков, которые претерпят изменения, станет пересечение пр. Маркса и ул. Лермонтова. На подходе к перекрёстку со стороны остановки «Детский мир» вместо существующих трёх полос появятся четыре: три в прямом направлении, четвёртая — (крайняя левая) по-прежнему для поворота в сторону остановки «Краеведческий музей». На противоположном подъезде к перекрёстку допсекция для поворота направо будет гореть постоянно.

На участке ул. Гагарина от здания мэрии до пересечения с ул. Гусарова изменения уже ввели: с правой стороны — там, где раньше парковались омичи, установлен знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Такие же появятся на ул. Гусарова на участке от Чапаева (выезд от ТЦ) до Фрунзе. На этом подходе появится движение по трём полосам. Первая направо и прямо (на мост), вторая прямо, третья — налево (на Булатова).

Улица Либкнехта от Гагарина до Краснофлотской станет двухсторонней. На улицах Либкнехта, Тюменская и в Больничном переулке также появятся знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Для увеличения транзитного потока скорректируют режим работы восьми светофоров, в том числе на перекрёстках Герцена — Интернациональная, Гусарова — Фрунзе, Маркса — Думская, Маркса — Лермонтова, 10 лет октября — Жукова.