В Казани отреставрируют Дом Михляева

ГИСУ РТ объявило конкурс на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, начальная цена контракта составляет 3,9 млн рублей. Согласно техническому заданию конкурса, дом представляет собой двухэтажное здание с подвальными помещениями общей площадью 1090 квадратных метров. Победителю тендера предстоит разместить в доме творческие мастерские (всего 8 помещений для проведения мастер-классов) с выставочными залами.

Дом Михляева — одно из старейших каменных зданий Казани, примыкающее к Петропавловскому собору. Первое упоминание о доме относится к концу 18 века. Согласно легенде, в 1722 году император Петр I, направляясь в Персидский поход, во время пребывания в Казани остановился в этом доме. Кроме того, говорят, что император отпраздновал там свое 50-летие. В настоящее время собственником здания является ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана».