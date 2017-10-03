В Казани отреставрируют Дом Михляева
(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани отреставрируют Дом Михляева (Дряблова), расположенный на улице М. Джалиля, 19. Об этом сообщается на портале госзакупок.
(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани отреставрируют Дом Михляева (Дряблова), расположенный на улице М. Джалиля, 19. Об этом сообщается на портале госзакупок.
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Дом Михляева — одно из старейших каменных зданий Казани, примыкающее к Петропавловскому собору. Первое упоминание о доме относится к концу 18 века. Согласно легенде, в 1722 году император Петр I, направляясь в Персидский поход, во время пребывания в Казани остановился в этом доме. Кроме того, говорят, что император отпраздновал там свое 50-летие. В настоящее время собственником здания является ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана».