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11:51 (мск), источник: Новый Калининград

В течение года долги жителей Калининградской области за газ выросли на 50%

В Ленинградском районе Калининграда сотрудники «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» приостановили газоснабжение 10 абонентам. Их суммарный долг составил 234 тыс. рублей, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе калининградского филиала организации.

Источник: Новый Калининград

Отключение производилось на улицах Молодой Гвардии, Пролетарской, А. Невского, Земельной, Черняховского, Ю. Гагарина, Толбухина и ген. Челнокова. Задолженность потребителей составила от 10 до 49 тыс. рублей.

«При наличии технической возможности произвести отключение неплательщиков от газоснабжения можно и на лестничной площадке, не заходя в квартиру. Если же отключить газ возможно только внутри жилища, а должник препятствует выполнению работ по приостановлению подачи газа, компания-поставщик имеет право обратиться в суд для вынесения решения о доступе в квартиру неплательщика. В этом случае абоненту кроме полной суммы долга и стоимости работ по отключению, придется оплатить еще и судебные издержки», — приводятся слова начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Татьяны Шибиной.

Как отметили в пресс-службе, следующие рейды пройдут в Центральном и Московском районах областного центра, а также в Светлогорском районе, Зеленоградске, Гурьевске, Советске.

В настоящее время просроченная задолженность населения Калининградской области за природный газ превысила 160 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долги выросли на 50 процентов. В эту сумму входит в том числе и задолженность абонентов, проживающих в Калининграде, — 107 млн рублей.

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