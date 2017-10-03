В течение года долги жителей Калининградской области за газ выросли на 50%

Источник: Новый Калининград

Отключение производилось на улицах Молодой Гвардии, Пролетарской, А. Невского, Земельной, Черняховского, Ю. Гагарина, Толбухина и ген. Челнокова. Задолженность потребителей составила от 10 до 49 тыс. рублей.

«При наличии технической возможности произвести отключение неплательщиков от газоснабжения можно и на лестничной площадке, не заходя в квартиру. Если же отключить газ возможно только внутри жилища, а должник препятствует выполнению работ по приостановлению подачи газа, компания-поставщик имеет право обратиться в суд для вынесения решения о доступе в квартиру неплательщика. В этом случае абоненту кроме полной суммы долга и стоимости работ по отключению, придется оплатить еще и судебные издержки», — приводятся слова начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Татьяны Шибиной.

Как отметили в пресс-службе, следующие рейды пройдут в Центральном и Московском районах областного центра, а также в Светлогорском районе, Зеленоградске, Гурьевске, Советске.