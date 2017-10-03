Богатые люди перестали селиться на Рублевке

Источник: РИА "Новости"

Самые популярные у покупателей направления — Новая Рига, Ярославка и Симферопольское шоссе, поскольку обладают главной характеристикой, влияющей на спрос: хорошая пропускная способность. В плане появления новых проектов лидируют Ярославское и Дмитровское шоссе.

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Покупатели голосуют рублем за Новорижское шоссе — по итогам третьего квартала в этом направлении заключено 11% сделок, второе место у Каширского и Ярославского шоссе — по 10% реализованного спроса, Дмитровское на третьем месте — 9% покупок.

Средняя стоимость объекта на Новой Риге составляет 19,3 миллиона рублей, но это не мешает быть направлению покупательским фаворитом.

Каширское и Ярославское шоссе выбирают за хорошую пропускную способность, Дмитровское шоссе привлекает покупателей крупными водохранилищами.