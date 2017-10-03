Богатые люди перестали селиться на Рублевке
В трети поселков (33%) на Рублевке за прошедший квартал не было ни одной продажи, говорится в сообщении компании «Инком-Недвижимость».
В трети поселков (33%) на Рублевке за прошедший квартал не было ни одной продажи, говорится в сообщении компании «Инком-Недвижимость».
Самые популярные у покупателей направления — Новая Рига, Ярославка и Симферопольское шоссе, поскольку обладают главной характеристикой, влияющей на спрос: хорошая пропускная способность. В плане появления новых проектов лидируют Ярославское и Дмитровское шоссе.
Покупатели голосуют рублем за Новорижское шоссе — по итогам третьего квартала в этом направлении заключено 11% сделок, второе место у Каширского и Ярославского шоссе — по 10% реализованного спроса, Дмитровское на третьем месте — 9% покупок.
Каширское и Ярославское шоссе выбирают за хорошую пропускную способность, Дмитровское шоссе привлекает покупателей крупными водохранилищами.
Аутсайдерами в продажах на настоящий момент являются