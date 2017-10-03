Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Правительство внесло поправки в Налоговый кодекс
Суд вынес приговор автору видео с убийством Героя России
Дефицит Пенсионного фонда обошелся властям в 2,8 млрд
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
Подробности гибели пограничника в бою под Курском
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:54 (мск), источник: ИА Башинформ

Администрация Уфы объяснила, куда обращаться, если в доме и на работе батареи холодные

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе отопительный сезон официально начался 26 сентября. В соответствующем постановлении руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии поручено приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками.

Источник: Башинформ

Как сообщили в мэрии города, сегодня во все учреждения социального блока — школы, детсады, поликлиники, роддома, больницы, а также объекты жилого фонда, управляющие компании и ТСЖ произвели пуск тепла в полном объёме. Если где-то этого не произошло, то это вина руководителя или управляющей компании.

«Жители многоквартирных домов вправе требовать от своей управляющей компании надлежащей работы в части подачи тепла, так как содержание тепловых сетей дома — обязанность управляющей компании», — пояснили в ведомстве.

Также было отмечено, что в домах, построенных в советское время, система теплоснабжения такая, что нужно выпускать воздух в квартирах верхних этажей, чтобы тепло пришло во все остальные жилые помещения. По разным причинам, до двух процентов этих квартир оказываются недоступными для коммунальных работников.

По вопросам отопления в жилых домах, которые обслуживаются управляющими компаниями по линии УЖХ районов города, уфимцы могут обращаться по телефону Единой диспетчерской МБУ УЖХ Уфы: 235−48−00.

Что касается отопления в корпусах промышленных предприятий, учреждениях коммерческого сектора, то здесь ответственность лежит на руководителях и директорах этих учреждений. Они обязаны следить за состоянием системы теплоснабжения предприятия, обслуживанием и ремонтом ведомственных тепловых сетей, за условиями, в которых работают их сотрудники.

«Работники предприятий вправе требовать от руководителей создания комфортных условий труда, среди которых и нормативная температура на рабочем месте», — подчеркнули в администрации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Васильева: в диссертации Мединского нет плагиата
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь