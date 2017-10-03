Администрация Уфы объяснила, куда обращаться, если в доме и на работе батареи холодные

Источник: Башинформ

Как сообщили в мэрии города, сегодня во все учреждения социального блока — школы, детсады, поликлиники, роддома, больницы, а также объекты жилого фонда, управляющие компании и ТСЖ произвели пуск тепла в полном объёме. Если где-то этого не произошло, то это вина руководителя или управляющей компании.

«Жители многоквартирных домов вправе требовать от своей управляющей компании надлежащей работы в части подачи тепла, так как содержание тепловых сетей дома — обязанность управляющей компании», — пояснили в ведомстве.

Также было отмечено, что в домах, построенных в советское время, система теплоснабжения такая, что нужно выпускать воздух в квартирах верхних этажей, чтобы тепло пришло во все остальные жилые помещения. По разным причинам, до двух процентов этих квартир оказываются недоступными для коммунальных работников.

По вопросам отопления в жилых домах, которые обслуживаются управляющими компаниями по линии УЖХ районов города, уфимцы могут обращаться по телефону Единой диспетчерской МБУ УЖХ Уфы: 235−48−00.

Что касается отопления в корпусах промышленных предприятий, учреждениях коммерческого сектора, то здесь ответственность лежит на руководителях и директорах этих учреждений. Они обязаны следить за состоянием системы теплоснабжения предприятия, обслуживанием и ремонтом ведомственных тепловых сетей, за условиями, в которых работают их сотрудники.