Маршрутка № 59-МТ будет отменена, а ее схема будет присвоена маршрутке № 40-МТ

При этом схема маршрутного такси № 40-МТ «Изумруд — филиал Часового завода “Витязь”» будет изменена:

Изумруд — ул. Доватора — ул. Малиновского — пр. Стачки — ул. Малиновского — ул. 339-й Стрелковой дивизии — ул. Зорге — пр. Стачки — пр. Сиверса — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — пр. Сельмаш — ул. 1-й Конной Армии — ул. В. Пановой — ул. Менжинского — ул. Курчатова — ул. Днепропетровская — ул. 26 июня — пер. Туапсинский — пер. Древесный — ул. Туполева — ул. Днепропетровская — филиал Часового завода «Витязь» — ул. Днепропетровская — ул. Туполева — пер. Древесный — пер. Туапсинский — ул. 26 июня — ул. Днепропетровская — ул. Курчатова — ул. Менжинского — пр. Сельмаш — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — пр. Сиверса — пр. Стачки — ул. Зорге — ул. 339-й Стрелковой Дивизии — ул. Малиновского — ул. Доватора — Изумруд.

В будние дни на маршруте № 40-МТ будет работать 45 микроавтобусов, а в выходные — 30 микроавтобусов.

Микроавтобусы № 59-МТ являлись наиболее частоходящим городским транспортом по улице Красноармейской, а также единственным маршрутным такси перевозчика ОАО «Ростов-Авто»: кроме этого компания обслуживает только автобусные маршруты № 35 и № 35А. Обслуживанием № 40-МТ занимается предприятие ООО «Автоколонна-1559». На линии будет работать будет работать по 30 и 45 микроавтобусов в выходные и будни соответственно.

Интересно, что согласно Положению об организации регулярных перевозок пассажиров, ручной клади и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Ростове-на-Дону, отмена муниципального маршрута регулярных перевозок возможна только в следующих случаях:

1) По результатам обследования пассажиропотока.

2) В связи с изменением корреспонденции поездок населения города.

3) При проведении мероприятия по оптимизации маршрутной сети.

4) По обращению об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок юридического лица или индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять или осуществляющих перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок.

5) По обращению граждан об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок.

6) По результатам обследования улично-дорожной сети и/или объектов транспортной инфраструктуры, расположенных по муниципальному маршруту регулярных перевозок.