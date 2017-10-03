Красноярские бизнесмены презентовали свои товары и услуги на Китайско-Монгольской выставке

Выставка проходила в городе Хух-Хото Автономного района Внутренняя Монголия КНР с 26 по 30 сентября. Цель выставки — продвижение международного сотрудничества в рамках проекта «Один пояс — один путь», ускорение процесса создания «Китайско-монгольско-российского экономического коридора», содействие развитию Китая и Монголии в сфере торговых инвестиций, туризма и культурный связей с другими странами.

«Местные потребители готовы покупать нашу продукцию. Однако существующее законодательство не позволяет поставлять красноярский продукт в желаемых объёмах, — комментирует Александр Граматунов. — Упрощение таможенных процедур, разработка унифицированных стандартов сертификации — это темы для дальнейшей совместной работы. Мы уже договорились с руководителем торгпредства России в Китае Сергеем Сорокиным о поддержке красноярских предпринимателей-экспортёров. А в ближайшее время ожидаем визит китайских деловых кругов в Красноярск для участия в Межрегиональном форуме предпринимательства. Наши предприниматели смогут показать не только конечный продукт, но и производство, и на месте провести переговоры как с потенциальными покупателями, так и с инвесторами».