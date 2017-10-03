Красноярские бизнесмены презентовали свои товары и услуги на Китайско-Монгольской выставке
Помимо высокотехнологичных компаний самое активное участие в выставке принимали производители продуктов питания и напитков.
Помимо высокотехнологичных компаний самое активное участие в выставке принимали производители продуктов питания и напитков.
Выставка проходила в городе
Участие в выставке принимали более 30 стран. Россия на выставке была представлена Красноярским краем. Организатор коллективного стенда региона — Агентство развития бизнеса. Выставочный стенд Красноярского края занимал более 600 кв. м.
На стенде были представлены промышленные, торговые, научные, образовательные, культурные, спортивные и туристические возможности края. В составе делегации Красноярского края — представители различных министерств, общественных организаций и объединений, промышленных предприятий, малый бизнес.
Красноярские предприниматели презентовали свою продукцию и услуги. Помимо высокотехнологичных компаний самое активное участие в выставке принимали производители продуктов питания и напитков. Традиционный интерес у китайской стороны вызвали кондитерские изделия, продукция из дикоросов, безалкогольные напитки.
По словам руководителя Агентства развития бизнеса Александра Граматунова, спрос на товары красноярских предпринимателей вполне ожидаем.
«Местные потребители готовы покупать нашу продукцию. Однако существующее законодательство не позволяет поставлять красноярский продукт в желаемых объёмах, — комментирует Александр Граматунов. — Упрощение таможенных процедур, разработка унифицированных стандартов сертификации — это темы для дальнейшей совместной работы. Мы уже договорились с руководителем торгпредства России в Китае Сергеем Сорокиным о поддержке красноярских