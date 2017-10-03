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12:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

Комиссия FIFA проверила «Волгоград Арену» на финальном этапе строительства

Делегация FIFA вновь проверила готовность стадиона «Волгоград Арена» к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Комиссия проинспектировала объект во вторник, 3 октября. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», делегаты отметили, что работы идут по плану и риска срыва сроков строительства нет.

Как уточнил директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Смит, строительные работы должны быть закончены к концу текущего года, а далее планируется сосредоточиться на строительстве временной инфраструктуры и сдаче объекта в эксплуатацию.

Отметим, что это шестой инспекционный визит FIFA в Волгоград, который в 2018 году станет городом-хозяином ЧМ. Уже в апреле и мае на нем планируется провести тестовые матчи, а игры мундиаля состоятся в июне. Продажа билетов уже стартовала.

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