Комиссия FIFA проверила «Волгоград Арену» на финальном этапе строительства

Комиссия проинспектировала объект во вторник, 3 октября. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», делегаты отметили, что работы идут по плану и риска срыва сроков строительства нет.

Как уточнил директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Смит, строительные работы должны быть закончены к концу текущего года, а далее планируется сосредоточиться на строительстве временной инфраструктуры и сдаче объекта в эксплуатацию.