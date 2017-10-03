Комиссия FIFA проверила «Волгоград Арену» на финальном этапе строительства
Делегация FIFA вновь проверила готовность стадиона «Волгоград Арена» к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Делегация FIFA вновь проверила готовность стадиона «Волгоград Арена» к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Комиссия проинспектировала объект во вторник, 3 октября. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», делегаты отметили, что работы идут по плану и риска срыва сроков строительства нет.
Как уточнил директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Смит, строительные работы должны быть закончены к концу текущего года, а далее планируется сосредоточиться на строительстве временной инфраструктуры и сдаче объекта в эксплуатацию.
Отметим, что это шестой инспекционный визит FIFA в Волгоград, который в 2018 году станет