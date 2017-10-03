В Уфе поставили точку в вопросе строительства метро
Председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов однозначно заявил, будет ли в Уфе метро.
Председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов однозначно заявил, будет ли в Уфе метро.
«Метро в Уфе не будет. Это невозможно, хотел бы точку поставить. Мы понимаем, что есть общественный запрос. Но с точки зрения географии и геологии, это невозможно. Поэтому рассматриваем вариант скоростного трамвая как в Волгограде. Наземный и подземные участки. Будут оба варианта», — рассказал чиновник.
Также он объяснил, какие сейчас существуют альтернативы метрополитену. «Подземные участки увеличивают стоимость в два раза. Поэтому будем исходить из трех вариантов скоростного транспорта: скоростной трамвай, монорельс, метробус как в Стамбуле. Хамитову вариант доложим в декабре. Стоимость от 7,5 до 22 млрд рублей. Скорее всего это будет трамвай», — рассказал Мухаметьянов.