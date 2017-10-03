В Уфе поставили точку в вопросе строительства метро

«Метро в Уфе не будет. Это невозможно, хотел бы точку поставить. Мы понимаем, что есть общественный запрос. Но с точки зрения географии и геологии, это невозможно. Поэтому рассматриваем вариант скоростного трамвая как в Волгограде. Наземный и подземные участки. Будут оба варианта», — рассказал чиновник.