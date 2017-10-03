Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ненаучный фантаст Солженицын ввел в заблуждение пол-России
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
Подробности гибели пограничника в бою под Курском
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе поставили точку в вопросе строительства метро

Председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов однозначно заявил, будет ли в Уфе метро.

«Метро в Уфе не будет. Это невозможно, хотел бы точку поставить. Мы понимаем, что есть общественный запрос. Но с точки зрения географии и геологии, это невозможно. Поэтому рассматриваем вариант скоростного трамвая как в Волгограде. Наземный и подземные участки. Будут оба варианта», — рассказал чиновник.

Также он объяснил, какие сейчас существуют альтернативы метрополитену. «Подземные участки увеличивают стоимость в два раза. Поэтому будем исходить из трех вариантов скоростного транспорта: скоростной трамвай, монорельс, метробус как в Стамбуле. Хамитову вариант доложим в декабре. Стоимость от 7,5 до 22 млрд рублей. Скорее всего это будет трамвай», — рассказал Мухаметьянов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Башкирии чиновник администрации района в результате потасовки лишился зубов
Емелин сильнее Вестерлунда: «Салават Юлаев» проиграл по буллитам «Югре»
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Васильева: в диссертации Мединского нет плагиата
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь