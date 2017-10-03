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12:56 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре назвали стоимость ремонта улицы Тургенева

Директор «Единой службы заказчика» Артем Аганов назвал стоимость работ по ремонту улицы Тургенева в Краснодаре. Он заявил об этом на пресс-конфенции, посвященной ходу ремонта.

Источник: ЮГА.ру

По словам Аганова, общая стоимость работ на Тургенева — 370 млн рублей. Еще 50 млн рублей — стоимость коллектора, который будут менять.

По данным Аганова, в ремонте по Краснодару сейчас 47 объектов. Работы на 16 из них завершены в полном объеме, еще 7 завершат в ближайшую неделю. На ремонт 47 участков краснодарских дорог было выделено 2 млрд рублей (1 млрд — федеральный бюджет, 900 млн — краевой, 100 млн — городской).

По данным пресс-службы администрации Краснодара, капитальный ремонт улицы финансируется из краевого бюджета с софинансированием из бюджета Краснодара в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Как сообщали Юга.ру, участок улицы Тургенева от Северной до Гагарина будет закрыт на ремонт с 8 октября по 15 апреля 2018 года.

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