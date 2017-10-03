В Краснодаре назвали стоимость ремонта улицы Тургенева

Источник: ЮГА.ру

По словам Аганова, общая стоимость работ на Тургенева — 370 млн рублей. Еще 50 млн рублей — стоимость коллектора, который будут менять.

По данным Аганова, в ремонте по Краснодару сейчас 47 объектов. Работы на 16 из них завершены в полном объеме, еще 7 завершат в ближайшую неделю. На ремонт 47 участков краснодарских дорог было выделено 2 млрд рублей (1 млрд — федеральный бюджет, 900 млн — краевой, 100 млн — городской).

По данным пресс-службы администрации Краснодара, капитальный ремонт улицы финансируется из краевого бюджета с софинансированием из бюджета Краснодара в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».