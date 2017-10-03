В Краснодаре назвали стоимость ремонта улицы Тургенева
Директор «Единой службы заказчика» Артем Аганов назвал стоимость работ по ремонту улицы Тургенева в Краснодаре. Он заявил об этом на
Директор «Единой службы заказчика» Артем Аганов назвал стоимость работ по ремонту улицы Тургенева в Краснодаре. Он заявил об этом на
По словам Аганова, общая стоимость работ на Тургенева — 370 млн рублей. Еще 50 млн рублей — стоимость коллектора, который будут менять.
По данным Аганова, в ремонте по Краснодару сейчас 47 объектов. Работы на 16 из них завершены в полном объеме, еще 7 завершат в ближайшую неделю. На ремонт 47 участков краснодарских дорог было выделено 2 млрд рублей (1 млрд — федеральный бюджет, 900 млн — краевой, 100 млн — городской).
По данным
Как сообщали Юга.ру, участок улицы Тургенева от Северной до Гагарина будет закрыт на ремонт с 8 октября по 15 апреля 2018 года.