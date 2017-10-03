Улицу Тургенева в Краснодаре закроют 8 октября
Ремонтные работы будут идти поэтапно.
Ремонтные работы будут идти поэтапно.
Закрывать улицу Тургенева начнут в ночь с 8 на 9 октября.
Ограничение движения транспорта (в том числе — полное перекрытие движения) для проведения капитального ремонта охватит период с 8 октября 2017 года по 15 апреля 2018 года на участке ул. им. Тургенева — от ул. Северной до ул. им. Гагарина. Протяженность этого участка — примерно 1,3 км.
Кроме того, ремонтные работы без полного перекрытия, но с частичным ограничением движения транспорта, планируются на пересечении ул. им. Тургенева и ул. им. Калинина.
Полного перекрытия движения требует технология производства работ и техника безопасности.
На всем участке капитального ремонта будет полностью демонтировано покрытие проезжей части, прорыты траншеи для устройства и переноса коммуникаций.
Примерно 50% всех ремонтных работ на участке ул. им. Тургенева от ул. Северной до ул. им. Гагарина будут связаны с заменой старого железобетонного ливневого коллектора диаметром 1200 мм, который залегает на глубине 6 метров.
Кроме того, в рамках капитального ремонта будет выполнен перенос
При этом проезд по ул. Северной на перекрестке с ул. им. Тургенева будет открыт для движения.
Ориентировочно через месяц после начала производства ремонтных работ на первом участке планируется полное закрытие на период около месяца перекрестка ул. Северной и ул. им. Тургенева, включая проезд по ул. Северной. После этого проезд перекрёстка по ул. Северной откроют. По ул. им. Тургенева работы продолжатся.
Затем — через 2 месяца после начала производства работ — полностью будет закрыт следующий участок ул. им. Тургенева: от ул. им. Бабушкина до ул. им. Гагарина с сохранением движения через ул. им. Гагарина.
Впоследствии движение будет закрыто и через ул. им. Гагарина, но при этом открыто через ул. им. Бабушкина.
На весь период закрытия ул. им. Тургенева при движении в направлении центральной части города будет организовано одностороннее движение по ул. им. Воровского на участке от ул. им. Гагарина до ул. им. Головатого.
Также на весь период капитально ремонта будет изменен приоритет движения при проезде кольцевого пересечения ул. Аэродромной и ул. Красных Партизан. Приоритет будет отдан транспортным средствам, движущимся из центра города по ул. Аэродромной со стороны ул. им. Бабушкина.
Кроме того, при полном закрытии на ремонт пересечения ул. Северной и ул. им. Тургенева дополнительно будет организовано, в первую очередь, для общественного транспорта одностороннее движение на следующих участках: ул. им. Головатого — от ул. им. Воровского до ул. им. Братьев Игнатовых; ул. им. Братьев Игнатовых — от ул. им. Головатого до ул. Северной; ул. им. Котовского — от ул. Северной до ул. им. Калинина; ул. им. Карла Маркса — от ул. им. Калинина до ул. Северной.
Движение маршрутов общественного транспорта планируется организовать следующим образом: троллейбусы пустят через район кинотеатра «Аврора», автобусы в объезд ул. им. Тургенева будут курсировать по ул. им. Воровского и ул. им. Котовского. На данных улицах будут организованы временные остановки, сообщает
Подробные схемы движения общественного транспорта, которые вступят в силу с 9 октября, размещены здесь.