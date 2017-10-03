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15:15 (мск), источник: Югополис

Улицу Тургенева в Краснодаре закроют 8 октября

Ремонтные работы будут идти поэтапно.

Закрывать улицу Тургенева начнут в ночь с 8 на 9 октября.

Ограничение движения транспорта (в том числе — полное перекрытие движения) для проведения капитального ремонта охватит период с 8 октября 2017 года по 15 апреля 2018 года на участке ул. им. Тургенева — от ул. Северной до ул. им. Гагарина. Протяженность этого участка — примерно 1,3 км.

Кроме того, ремонтные работы без полного перекрытия, но с частичным ограничением движения транспорта, планируются на пересечении ул. им. Тургенева и ул. им. Калинина.

Полного перекрытия движения требует технология производства работ и техника безопасности.

На всем участке капитального ремонта будет полностью демонтировано покрытие проезжей части, прорыты траншеи для устройства и переноса коммуникаций.

Примерно 50% всех ремонтных работ на участке ул. им. Тургенева от ул. Северной до ул. им. Гагарина будут связаны с заменой старого железобетонного ливневого коллектора диаметром 1200 мм, который залегает на глубине 6 метров.

Кроме того, в рамках капитального ремонта будет выполнен перенос из-под проезжей части существующих коммуникаций (сетей связи, электроснабжения и др.), а также замена опор контактной сети троллейбуса. Только после выполнения всех этих трудоемких и сложных работ подрядчики приступят к укладке нового дорожного основания и самого асфальтового покрытия. Также сделают тротуары, уличное освещение и благоустройство.

С 9 октября планируется закрыть ул. им. Тургенева на отрезке от ул. Северной до ул. им. Бабушкина. Движение любого транспорта здесь будет перекрыто полностью, включая все места пересечений с другими улицами на этом участке.

При этом проезд по ул. Северной на перекрестке с ул. им. Тургенева будет открыт для движения.

Ориентировочно через месяц после начала производства ремонтных работ на первом участке планируется полное закрытие на период около месяца перекрестка ул. Северной и ул. им. Тургенева, включая проезд по ул. Северной. После этого проезд перекрёстка по ул. Северной откроют. По ул. им. Тургенева работы продолжатся.

Затем — через 2 месяца после начала производства работ — полностью будет закрыт следующий участок ул. им. Тургенева: от ул. им. Бабушкина до ул. им. Гагарина с сохранением движения через ул. им. Гагарина.

Впоследствии движение будет закрыто и через ул. им. Гагарина, но при этом открыто через ул. им. Бабушкина.

На весь период закрытия ул. им. Тургенева при движении в направлении центральной части города будет организовано одностороннее движение по ул. им. Воровского на участке от ул. им. Гагарина до ул. им. Головатого.

На выезд из центра города в обратном направлении будет организовано одностороннее движение по ул. им. Котовского — от ул. Северной до ул. им. Гагарина.

Также на весь период капитально ремонта будет изменен приоритет движения при проезде кольцевого пересечения ул. Аэродромной и ул. Красных Партизан. Приоритет будет отдан транспортным средствам, движущимся из центра города по ул. Аэродромной со стороны ул. им. Бабушкина.

Кроме того, при полном закрытии на ремонт пересечения ул. Северной и ул. им. Тургенева дополнительно будет организовано, в первую очередь, для общественного транспорта одностороннее движение на следующих участках: ул. им. Головатого — от ул. им. Воровского до ул. им. Братьев Игнатовых; ул. им. Братьев Игнатовых — от ул. им. Головатого до ул. Северной; ул. им. Котовского — от ул. Северной до ул. им. Калинина; ул. им. Карла Маркса — от ул. им. Калинина до ул. Северной.

Движение маршрутов общественного транспорта планируется организовать следующим образом: троллейбусы пустят через район кинотеатра «Аврора», автобусы в объезд ул. им. Тургенева будут курсировать по ул. им. Воровского и ул. им. Котовского. На данных улицах будут организованы временные остановки, сообщает пресс-служба администрации города.

Подробные схемы движения общественного транспорта, которые вступят в силу с 9 октября, размещены здесь.

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