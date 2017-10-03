В Узбекистане будут собирать КАМАЗы

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. ПАО «КАМАЗ» планирует наладить сборку своих грузовиков в Узбекистане, сообщил сегодня заместитель премьер-министра республики Нодир Отажонов.

По его словам, Узбекистан и Россия за относительно короткий срок достигли хороших результатов в промышленной кооперации по производству автомобильной продукции.

«Уже достигнуты договоренности с ПАО “КАМАЗ” по организации совместного производства тяжелых коммерческих автомобилей в Узбекистане и поставке узбекских компонентов для сборки автотехники на головном конвейере КАМАЗа», — отметил он.

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На плодотворную работу российского производителя грузовой техники в республике надеется и министр внешней торговли Эльер Ганиев.

«Мы рассчитываем, что совместно с КАМАЗом сможет создать производство широкой линейки различных видов грузовых автомобилей, в том числе автомобилей с повышенной проходимостью. Мы абсолютно уверены, что это даст толчок для развития наших торговых отношений, так как эти проекты неминуемо потянут за собой поставки комплектующих, оборудования и технологий», — сказал Ганиев.

Напомним, что ранее российские производители автомобилей предпринимали уже несколько попыток зайти на рынок Узбекистана со своим производством. Наиболее близка была к этому «Группа ГАЗ», намеревавшаяся организовать выпуск маршрутных такси. На сегодняшний день продукция этой компании доминирует в сегменте пригородных перевозок, а также перевозок маршрутными такси в Ташкенте.