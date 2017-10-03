Главные магистрали Омска отремонтируют «самозалечивающимся» асфальтом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2018 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» чаще будут укладывать щебеночно-мастичный асфальтобетон или, как его еще называют, «самозалечивающийся асфальт». Поручение омским дорожникам дал и.о. мэра Омска Сергей Фролов.

«Это требование времени. Мы за последние два года на практике убедились, что применение современных материалов и технологий оправдано с точки зрения повышения качества работ. Уже принято решение планируемые к ремонту в следующем году участки Красного пути и проспекта Карла Маркса сделать с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона», — отметил Фролов.

Всего в следующем году отремонтируют 37 магистралей, общая стоимость работ составит около 1 млрд. руб.