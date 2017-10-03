Главные магистрали Омска отремонтируют «самозалечивающимся» асфальтом. Об этом сообщает
В 2018 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» чаще будут укладывать
«Это требование времени. Мы за последние два года на практике убедились, что применение современных материалов и технологий оправдано с точки зрения повышения качества работ. Уже принято решение планируемые к ремонту в следующем году участки Красного пути и проспекта Карла Маркса сделать с применением
Всего в следующем году отремонтируют 37 магистралей, общая стоимость работ составит около 1 млрд. руб.
Отметим, что список автомагистралей, подлежащих ремонту, определялся по результатам экспертного обследования дорог и голосования омичей.