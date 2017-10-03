Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ненаучный фантаст Солженицын ввел в заблуждение пол-России - СМИ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Власти изменили решение о наказании родителей за отказ о прививок
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Наталья Краско высказалась об интеллекте Собчак
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Киев заявил, что без Украины производить Porsche невозможно – СМИ
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8В Москве открыли памятник Калашникову
12:52 (мск), источник: АиФ Омск

Главные магистрали Омска отремонтируют «самозалечивающимся» асфальтом

Щебеночно-мастичный асфальтобетон будет уложен на ул. Красный Путь и пр. Карла Маркса.

Главные магистрали Омска отремонтируют «самозалечивающимся» асфальтом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2018 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» чаще будут укладывать щебеночно-мастичный асфальтобетон или, как его еще называют, «самозалечивающийся асфальт». Поручение омским дорожникам дал и.о. мэра Омска Сергей Фролов.

«Это требование времени. Мы за последние два года на практике убедились, что применение современных материалов и технологий оправдано с точки зрения повышения качества работ. Уже принято решение планируемые к ремонту в следующем году участки Красного пути и проспекта Карла Маркса сделать с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона», — отметил Фролов.

Всего в следующем году отремонтируют 37 магистралей, общая стоимость работ составит около 1 млрд. руб.

Отметим, что список автомагистралей, подлежащих ремонту, определялся по результатам экспертного обследования дорог и голосования омичей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Пардон», любовь надо заслужить. Что удивило француза в Сибири
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
МЭР занялось исследованием «бытовой» коррупции
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь